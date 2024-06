“Se vieni a vivere qui, ti diamo 30000€” | Hai un mese di tempo per aderire

Con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento, molti comuni italiani offrono dei contributi davvero interessanti per chi va a vivere lì. Ecco dove puoi ottenere fino a 30 mila euro.

Sono tantissimi i comuni italiani che offrono dei contributi ai nuovi residenti con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento.

Dalla Sicilia al Veneto, sono tantissimi i borghi che seppur ricchi di storia e di bellezza, vengono abbandonati per le grandi città e rischiano di sparire.

Per questa ragione, sono diversi gli incentivi previsti per chi decide di trasferirsi nei borghi, dove tra le altre cose, si trova un’ottima qualità della vita e minor costi.

Tra le maggiori promotrici la Regione Toscana che offre fino a 30 mila euro a chi sceglie di trasferire la propria residenza in un comune montano con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti. Di seguito tutti i dettagli.

30 mila euro a chi si trasferisce in Toscana

Si chiama Bando di residenzialità in montagna 2024, l’iniziativa della Regione Toscana per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli borghi. La misura consiste in una sorta di cofinanziamento, in pratica, la Regione Toscana rimborsa il 50 per cento delle spese sostenute per il trasferimento, mentre, il restante 50 per cento resta a carico del richiedente.

Per accedere al bando, però, è necessario soddisfare dei requisiti ben precisi. Nello specifico, è indispensabile che i richiedenti abbiano raggiunto la maggiore età, siano cittadini italiani o di un altro Stato dell’Unione Europea. In caso, di cittadini extracomunitari, è necessario regolare permesso di soggiorno di durata non inferiore ai 10 anni. Infine, è necessario che i richiedenti siano, al momento della richiesta, residenti in un comune non montano. Chi soddisfa i requisiti può ottenere un contributo fino a 30 mila euro e, comunque, non sarà superiore al 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di un immobile e delle relative pertinenze. Per essere chiari, per avere il rimborso massimo di 30 mila euro, occorre aver speso 60 mila euro.

Bonus 30 mila Regione Toscana: come ottenerlo

Chi è interessato all’iniziativa può presentare la propria domanda online sul sito servizi.toscana.it/formulari/#/home fino alle ore 13 del 27 luglio 2024. Per l’accesso è necessario autenticarsi con identità digitale SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Una volta entrati nella sezione “Presentazione formulari”, va cliccata la voce “Compila nuovo formulario” e, infine, può essere scelto il Bando Residenzialità in montagna 2024.