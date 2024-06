INPS assume da subito, per candidarsi serve solo questo requisito | Ecco il bando che tutti aspettavano

Via libera al nuovo concorso INPS. Saranno due le prove da sostenere per ottenere un contratto a tempo indeterminato. Ecco come candidarsi.

Ai blocchi di partenza il nuovo concorso INPS finalizzato all’assunzione di sette nuovi professionisti statistico – attuariali.

L’Istituto offre un contratto a tempo indeterminato per specifici soggetti. In particolare, i candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in Finanza (LM – 16), in Scienze statistiche (LM – 82) oppure in Scienze statistiche ed attuariali (LM – 83).

Possono candidarsi anche soggetti in possesso di titoli equiparati, a patto che, siano iscritti all’Albo degli Attuari sezione A. L’INPS fa sapere che ritiene validi anche i titoli conseguiti all’estero, salvo siano riconosciuti equivalenti a quelli richiesti.

Chi non è in possesso di provvedimento di equivalenza è ammesso al concorso INPS con riserva, quindi, qualora dovesse superare le prove previste, dovrà presentare tutta la documentazione richiesta. I candidati devono, inoltre, essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata per procedere con la candidatura al bando.

Come candidarsi al concorso INPS

Chi desidera partecipare al concorso INPS per l’assunzione a tempo indeterminato di sette nuovi professionisti statistico – attuariali, può presentare la propria domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica. Dunque, sarà necessario collegarsi al portale InPA alla sezione dedicata al reclutamento nella Pubblica amministrazione ed autenticarsi con identità digitale SPID, Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure eIDAS. Una volta effettuata la registrazione sul portale, sarà possibile compilare e inviare la domanda, fino alle ore 23:59 del 17 luglio 2024.

L’invio della domanda non impedisce eventuali modifiche o integrazioni fino alla data di scadenza. Dunque, chi lo ritiene opportuno può apportare eventuali correzioni o integrazioni successive, fino al 17 luglio.

Concorso INPS: le prove

Per individuare sette professionisti statistico – attuariali, l’Inps ha indetto un bando di concorso che prevede tre fasi. La prima prova consiste in un test scritto, in cui, il candidato dovrà risolvere dei problemi di calcolo attraverso Excel e, poi, stilare un rapporto scritto sulle materie di Statistica descrittiva, Matematica finanziaria, Inferenza statistica, Tecnica delle assicurazioni sociali, Legislazione previdenziale ed Elementi di macroeconomia.

Superata la prova scritta, con almeno un punteggio di 21/30, il candidato dovrà sostenere una prova orale, volta a verificare la sua preparazione e professionalità. Il concorso si conclude con la fase di valutazione dei titoli in possesso.