Chrome attacca gli utenti: messaggi di errore e malware che infettano i dispositivi | Tutto perduto

Fingendo che ci siano errori da parte di Chrome, un gruppo di malviventi sta ingannando tutti. Ecco come evitare di perdere tutti i dati sul nostro dispositivo.

Recentemente, stiamo assistendo ad un considerevole aumento delle truffe online. I cyber criminali escogitano trappole sempre nuove per mettere a segno i loro colpi.

Non mancano in rete false raccolte di beneficenza, falsi annunci di vendita o di lavoro, fino alle cosiddette truffe romantiche, attraverso cui vengono sottratti agli ignari bersagli soldi e dati personali. Secondo gli ultimi dati, con le truffe online nel solo 2023 sarebbero stati sottratti quasi 40 milioni di euro.

Normalmente, i malfattori del web utilizzano nomi di enti, di note aziende o di amici e parenti per convincere le malcapitate vittime a cliccare link o a sborsare denaro. Una truffa piuttosto comune in questi mesi, utilizza il nome di Google Chrome. Fingendo che ci siano errori i truffatori invitano l’utente a scaricare dei programmi che possano risolverli, ma la realtà è molto diversa.

Truffa Google Crome: come funziona

Come abbiamo visto, gli hacker sono pronti a tutti pur di mettere a segno i loro colpi. Negli ultimi mesi, spacciandosi per Google Chrome, inviano messaggi di errore alle potenziali vittime cercando di convincerli a scaricare dei programmi utili a risolvere il problema. In realtà, però, Chrome non ha alcun problema e una volta scaricato il programma consigliato non si fa altro che spalancare le porte ai cyber criminali.

Una trappola ben escogitata, soprattutto, quella del cosiddetto ClearFake. In questo caso, l’utente che visita il sito infetto, riceve un messaggio che lo avvisa di un non ben definito certificato root fondamentale per poter visualizzare correttamente la pagina web. Leggendo il messaggio la malcapitata vittima viene convinta a scaricare un archivio Zip contenente un malware estremamente pericoloso in grado di rubare tutte i dati e le informazioni presenti sul dispositivo.

Come evitare la trappola Google Chrome

La truffa Google Chrome è molto bene escogitata e, soprattutto, per gli utenti meno esperti risulta essere molto, ma molto pericolosa. Identificarla non è così semplice, per cui, il consiglio è di non cliccare mai su link o messaggi inviati tramite pop – up.

Piuttosto, per tutelare la propria sicurezza è sempre meglio chiudere il browser e poi riaprirlo, mentre andrebbero cancellati i dati dell’ultima navigazione. Inoltre, per proteggere la nostra privacy e bloccare i tentativi di phishing meglio scaricare e tenere sempre aggiornato un buon programma antivirus.