Sogni un lavoro a tempo indeterminato? Il Ministero dell’Interno sta assumendo | Requisiti e modalità di adesione

Chi sogna un lavoro a tempo indeterminato non dovrebbe lasciarsi la possibilità di partecipare al concorso del Ministero dell’Interno.

Con la pubblicazione del bando lo scorso 27 maggio, il Ministero dell’Interno ha dato il via al nuovo concorso finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 1.248 nuovi funzionari.

Nello specifico, il bando prevede l’assunzione di 350 unità per coprire il ruolo di funzionari amministrativi; 514 unità di personale con il profilo di funzionario economico finanziario; 49 per coprire il ruolo di funzionario statistico: 182 come funzionari informatici; 3 unità di personale con profilo funzionario tecnico e 150 funzionari linguistici.

Insomma, sono diverse le occasioni per chi sogna un contratto di lavoro a tempo indeterminato: vediamo allora, quali sono i requisiti per partecipare al concorso del Ministero dell’Interno e come candidarsi.

Concorso Ministero dell’Interno: i requisiti

Sono previste ben 1.248 nuove assunzioni al Ministero dell’Interno, tramite il concorso, il cui bando è stato pubblicato lo scorso 27 giugno. Come abbiamo visto, sono diversi i profili richiesti, per cui, alcuni requisiti variano a seconda della posizione desiderata. In linea generale, comunque, come specifica il bando è necessario essere in possesso di “cittadinanza italiana, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per le medesime ragioni, non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione”.

Il concorso si svolgerà in tre fasi: prova scritta, prova orale e valutazione dei titoli per i diversi profili professionali. Vediamo allora, in cosa consisterà la procedura concorsuale e come candidarsi.

Come candidarsi al concorso del Ministero dell’Interno

Come abbiamo anticipato, la procedura concorsuale si svilupperà in tre fasi. La prima prova, quella scritta, prevede un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti. Superata la prova scritta, con almeno un punteggio di 21/30, il candidato dovrà sostenere una prova orale che, chiaramente sarà diversa in base al codice di concorso. Anche in questo caso, la prova si intenderà superata con un punteggio di almeno 21/30. Infine, saranno valutati i titoli di accesso al concorso.

Per partecipare al concorso è necessario presentare domanda, esclusivamente per via telematica, entro le ore 23:59 del 26 giugno 2024. Gli interessati dovranno, dunque, collegarsi al portale “inPA” e cliccare sulla voce “Invia la tua candidatura per” e scegliere il profilo professionale per il quale si intende partecipare. Per farlo, SPID, CIE, CNS o eIDAS. Ricordiamo che la domanda può essere presentata per uno solo dei codici di concorso e per un solo ambito territoriale.