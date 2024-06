WhatsApp stravolge tutto, addio per sempre al vecchio tasto | Da domani troverete solo questo: salvate tutto così

WhatsApp cambia ancora pelle! Gli utenti dell’app di messaggistica dovranno dire addio a questo tasto. Ecco tutte le novità.

La piattaforma verde ha, senza dubbio, rivoluzionato il nostro modo di comunicare. Se fino a qualche anno fa pensavamo di aver raggiunto il massimo con lo scambio di SMS, l’arrivo di WhatsApp ci ha lasciati tutti a bocca aperta. Non a caso, l’app di messaggistica è la più utilizzata al mondo con oltre 2 miliardi di utenti.

Nonostante, l’enorme successo, WhatsApp non ha mai smesso di lavorare per migliorare i suoi servizi e offrire sempre nuove e comode funzioni ai suoi utenti. Ogni volta che si presenta una nuova versione della piattaforma verde, ne viene migliorata qualche funzionalità o ne viene aggiunta qualche altra.

Al momento, i fortunati utenti che hanno avuto la possibilità di partecipare al programma beta, hanno “spifferato” una novità che farà la felicità di tanti.

Ecco cosa ha in serbo WhatsApp

Chi pensava di aver raggiunto il massimo della felicità con WhatsApp, resterà sorpreso sapendo che la piattaforma verde della famiglia Meta ha in serbo ancora altre interessanti novità per i propri utenti.

Ebbene sì, nonostante l’enorme successo e la vasta gamma di funzioni che già offre, l’applicazione di messaggistica istantanea sta per lanciare una nuova versione. Come di consueto, prima del rilascio pubblico è necessario aspettare i test e le sperimentazioni di rito, anche per individuare eventuali bug o incompatibilità. Ma da alcune indiscrezioni dei fortunati utenti che hanno avuto la possibilità di provare in anteprima la nuova versione, potrebbe far felici in molti.

WhatsApp: l’entusiasmante novità

Sono operativi i test riguardo la nuova versione dell’applicazione, ovvero, la build 2.24.10.7. Nello specifico, si tratta della versione Android di WhatsApp, anche se non è escluso che ce ne sarà una analoga per i sistemi operativi iOS. Questa novità ha l’obiettivo di velocizzare maggiormente la comunicazione in chat, con un occhio di riguardo ai file multimediali che riceviamo.

Se fino ad ora una volta ricevuta un’immagine, si poteva scegliere se aprirla a tutto schermo toccandola, oppure, tenere premuto il messaggio per rispondere o inviare una reazione, presto le due azioni saranno unite in un’unica configurazione. Dunque, sarà possibile aprire e poi rispondere e/o reagire ad un’immagine con la stessa operazione, senza bisogno di tornare indietro a scorrere la chat, eliminando di fatto un passaggio! Insomma, una soluzione estremamente pratica di cui, certamente, nessuno riuscirà più a fare a meno!