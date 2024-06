Nuova batosta per gli utenti: devono buttare i loro smartphone | Sono costosi e li stanno uccidendo

Una nuova allerta è stata diramata per tutti i possessori di smartphone, oltre ad essere molto costosi, questi piccoli dispositivi, potrebbero portare delle conseguenze per la salute devastanti. Ecco cosa sta succedendo.

L’avvento dei primi telefoni cellulari ha portato ad una grande rivoluzione in merito alle comunicazioni a livello globale. Grazie ad essi infatti, non bisognava più essere a casa o andare in una cabina telefonica, alla ricerca di un telefono con il filo, per poter comunicare con amici e parenti.

Con questi, inizialmente giganti e poi via via sempre più piccoli, dispositivi, siamo diventati reperibili ovunque noi ci trovassimo. Ovviamente questo aspetto è una delle cose più all’avanguardia che la tecnologia potesse darci. Qualunque sia la situazione, di divertimento o di pericolo, non avremo più problemi a parlare con chi ci sta cercando.

Come sempre però, non è tutto oro quel che luccica e quindi gli smartphone hanno sia lati positivi sia negativi. In questo frangente vogliamo parlarvi della nuova allerta che sta circolando in rete, il cui uso inadeguato potrebbe portare gravi conseguenze ai loro proprietari.

Nuova allerta per gli utenti e i loro smartphone

Esistono moltissimi modelli di smartphone, i quali spaziano da una casa produttrice all’altra, con prodotti che coprono le diverse fasce di prezzo, passando da quelli di bassa e media categoria, fino ad arrivare ai top di gamma.

Questi dispositivi, grazie anche alla varietà di prezzo che li rendono accessibili a tutti, sono diventati una presenza costante e fondamentale per la vita di tutti i giorni. Il problema in tutto questo è il non saper fare una pausa ogni tanto, visto che comunque ci sono moltissimi problemi dei quali si discute da anni che potrebbero insorgere, con un uso continuativo del telefono. Per citarne qualcuno, oltre alla dipendenza, troviamo problemi alla vista, problemi di postura, pollice a scatto e molti altri ancora.

Un cambio molto costoso

Tra i vari problemi di salute che potrebbero verificarsi con un uso eccessivo dello smartphone, c’è anche quella nuova allerta che sta circolando da un pò che sta preoccupando e non poco, i suoi possessori. In pratica, come possiamo leggere da pianetacellulari.it, ci sono alcuni modelli che emettono più radiazioni del consentito, superando e anche di molto, il limite concesso per legge. Dopo lo scandalo dell’iPhone 12, riequilibrato grazie ad un aggiornamento riparatore trasmesso a tempo zero, sono diversi i dispositivi finiti nella black list.

I modelli in questione finiti nella top 10 dei più pericolosi, secondo il magazine citato, sono: Motorola Edge, Axon 11 5G di ZTE, OnePlus 6T, Galaxy A23 5G di Samsung, HTC U12 Life, Oppo Reno 5G, HTC Desire 12+, OnePlus 6, Samsung Galaxy Z Fold 4 e Huawei P Smart.

Questi modelli destano maggiori preoccupazioni, anche perché, i possessori di quei dispositivi farebbero meglio a cambiarli quanto prima, per poter salvaguardare la propria salute, anche perché con le radiazioni non si scherza. In tutto questo ci rendiamo conto di quanto, questa notizia possa essere pessima per tutti coloro che dovranno spendere nuovamente (in alcuni casi molto di più) una notevole cifra per acquistare un nuovo smartphone. Purtroppo però lo sapete, la salute è al primo posto.