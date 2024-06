MD festeggia i suoi primi 30 anni e ti fa un grosso regalo | La ringrazierai tutta l’estate

In occasione dei festeggiamenti per i suoi primi 30, la nota catena di discount MD fa un grosso regalo ai suoi clienti. Ecco di cosa si tratta.

Fondata nel 1994 dal Cavaliere Patrizio Podini, la catena di discount MD è cresciuta in maniera esponenziale negli anni. Attualmente, infatti, il Gruppo conta oltre 800 punti vendita a marchio MD e vanta più di 9 mila dipendenti, confermandosi il secondo operatore italiano nel segmento discount.

In occasione dei festeggiamenti per i suoi trent’anni, la nota catena di discount, ha attivato un super concorso per premiare i suoi clienti “30 anni di buona spesa”. Il concorso MD, è rimasto attivo dal 7 al 20 maggio 2024 ed ha offerto la possibilità di vincere tantissimi buoni spesa a quasi 11 mila persone in soli 14 giorni. Bastava un minimo di spesa di 30 euro per ricevere, direttamente sullo scontrino, il QR Code, da inserire nell’app MD all’area del concorso per scoprire l’eventuale vincita. I premi in palio erano:

• 5.100 gift card MD da 5 euro;

• 3.300 gift card MD da 15 euro;

• 2.500 gift card MD da 30 euro.

Acquistando, poi, i prodotti sponsor e i prodotti sponsor plus, era possibile aumentare le possibilità di vincita aumentando il numero di giocate. Ma non è tutto, perché, per il suo anniversario, MD ha deciso di fare un altro grosso regalo ai suoi clienti. Vediamo di cosa si tratta.

MD compie 30 anni

Dopo il lancio del nuovo concorso “30 anni di buona spesa”, MD continua i festeggiamenti per i suoi trent’anni dalla nascita, proponendo offerte incredibilmente vantaggiose.

Sono oltre 300 i prodotti scontati fino al 30% per festeggiare il grande traguardo. Dal 18 al 30 giugno 2024 è possibile approfittare di vantaggiose riduzioni di prezzo, non solo sui prodotti alimentari, ma anche sugli articoli no – food. Proprio in merito a questi ultimi, c’è l’opportunità di acquistare un climatizzatore Hisense Halo 9000 ad un prezzo piccolissimo.

MD: offerta climatizzatore

In occasione dei festeggiamenti del 30° anniversario dalla sua nascita, MD ha lanciato delle offerte davvero imperdibile. Una ghiotta occasione da non lasciarsi sfuggire è la possibilità di acquistare il climatizzatore Hisense Halo 9000 a soli 289 euro.

Il dispositivo può essere comodamente gestito anche fuori casa grazie alla comoda applicazione scaricabile sia su Android che su iOS. Inoltre, è compatibile anche con Alexa e Google Assistant, dunque, grazie all’interazione vocale è possibile accendere, spegnere, impostare la temperatura del condizionatore ovunque ci si trovi. Da non sottovalutare la funzione Self – Clean che consente di avere sempre aria pulita in casa, senza minimamente intaccare le prestazioni del climatizzatore.