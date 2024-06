Vogliono sapere tutto di te | Ecco il perché di quel messaggio nell’App IO

I cittadini dopo aver letto quel messaggio sono andati nel panico e hanno iniziato a pensare che dall’app IO volessero sapere tutto di loro, ma sarà proprio così? Sveliamo il significato di quella notifica.

Dopo tanti anni, anche l’Italia, seppur in maniera graduale, sta cercando di digitalizzare tutto quello che concerne la Pubblica Amministrazione in generale, rendendo la vita del cittadino più “easy“, più semplice, visto che potrà avere tutte le informazioni che gli servono, sempre a portata “di tap“.

Tutto questo è possibile grazie all’App IO. Al suo interno tutti i cittadini hanno un canale di comunicazione personale e diretto con la PA. Ovviamente, queste ultime offrono ai cittadini tutte le informazioni necessarie alle loro esigenze.

A dimostrazione del fatto di quanto quest’app sia un successo, sono già 48 milioni gli italiani che l’hanno scaricata ed è proprio a loro che ci rivolgiamo, in quanto avranno sicuramente ricevuto in questi giorni, uno “strano” messaggio che ha allarmato molti di loro.

Ecco perché è arrivato quel messaggio dall’app IO

Adesso che avete capito cos’è l’app IO, vogliamo spiegarvi in breve quali sono i vantaggi sia per la Pubblica Amministrazione sia per il cittadino stesso. In primis, la PA può inoltrare comunicazioni ai cittadini in maniera diretta, gestire tutta la pratica delle scadenze, i vari documenti e rendere più facili i pagamenti.

Per i cittadini invece, c’é la possibilità di ricevere i messaggi della Pubblica Amministrazione in un unico spazio, in cui archiviarli anche in ordine. Inoltre, possono rimanere sempre aggiornati sulle varie scadenze e ricevere dei promemoria per i pagamenti imminenti. Per non parlare, poi, dei Bonus a cui accedere.

C’è tempo fino al 30 giugno

Tutti i cittadini che hanno scaricato l’app IO, hanno ricevuto in queste settimane, una notifica che avvisava di un messaggio in arrivo, il cui testo è: “Fascicolo Sanitario Elettronico, fino al 30 giugno puoi opporti all’inserimento del pregresso“. Cosa vuol dire? Il Fascicolo Sanitario Elettronico è lo storico sanitario relativo ad ogni singola persona, il quale è passato dall’essere cartaceo a digitale appunto.

Per tutti coloro che hanno scaricato l’applicazione, i dati reperibili partono dal 19 maggio del 2020. Qualora voi entro il 30 giugno non negaste il vostro consenso, verranno caricati tutti i vostri dati precedenti alla suddetta data. Chiunque non volesse prestare il consenso, dovrà recarsi sul sito ufficiale della Tessera Sanitaria, accedere alla propria area riservata, cercare l’area “vai al servizio” e inserire la spunta sulla negazione al “FSE – Opposizione al pregresso“. Ovviamente ognuno di voi, dopo aver letto tutti i pro e i contro della propria decisione, potrà scegliere in totale libertà come proseguire.