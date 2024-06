Non parcheggiare mai qui: rischi grosso | Dalle multe al carcere è un attimo

Parcheggiare il proprio veicolo in modo sconsiderato può avere delle serie conseguenze. Ecco dove rischi grosso con la “sosta selvaggia”!

In ogni parte del nostro Paese siamo costretti a fare i conti con automobilisti che praticano la cosiddetta “sosta selvaggia”. Parcheggiare in spazi dove non è consentito, non rappresenta solo una grave forma di mancanza di rispetto verso gli altri, considerato che provoca problemi alla circolazione degli altri veicoli e dei pedoni, ma è anche una violazione del codice della strada.

Recentemente, le sanzioni previste per il parcheggio selvaggio sono state inasprite. Nello specifico, con le nuove regole la sosta sui marciapiedi, sugli attraversi pedonali, su piste e corsie ciclabili è rincarata del 20%; raddoppieranno, invece, le multe per chi sosta negli spazi riservati alla fermata dell’autobus e chi sosta nei posti riservati ai disabili.

Ma non solo, alla sanzione economica si può aggiungere la decurtazione dei punti sulla patente e la contestazione di un vero e proprio reato. Vediamo allora, cosa si rischia a parcheggiare in uno spazio riservato ai disabili, senza averne diritto.

Cosa succede a chi parcheggia sul posto per i disabili senza contrassegno

La sosta selvaggia è una cattiva abitudine piuttosto diffusa nelle città italiane, soprattutto, quelle più trafficate. Questo comportamento, oltre a rappresentare una totale mancanza di senso civico e di buona educazione, comporta anche multe con relativi rischi e costi salatissimi.

Chi parcheggia in un posto riservato a persone con disabilità, senza averne diritto, trasgredisce di fatto le regole previste dal nostro Codice della Strada. La sanzione prevista in questo caso può andare dagli 84 ai 335 euro alla quale si può aggiungere la decurtazione di due punti dalla patente. Tuttavia, la sanzione e la decurtazione dei punti dalla patente di guida non solo l’unico rischio al quale va incontro il trasgressore.

Parcheggio nelle aree per disabili: quali sono i rischi

Come abbiamo anticipato, parcheggiare in un posto riservato ai disabili senza averne diritto ha delle conseguenze anche piuttosto serie. Oltre alla sanzione pecuniaria e alla decurtazione dei punti dalla patente di guida, si rischia veramente grosso.

Alcuni posti per disabili sono nominativi, dunque, vengono assegnati alla persona che lavora o abita nelle vicinanze. Secondo una sentenza della Corte di Cassazione (17794/2017), sostare senza autorizzazione in uno spazio disabili assegnato significa commettere un reato penale: quello di violenza privata. In questa specifica situazione, è previsto anche il risarcimento dei danni alla persona lesa. Inoltre, la Polizia Municipale può procedere alla rimozione forzata del veicolo tramite carro attrezzi, i cui costi saranno addebitati alla persona che non ha rispettato la segnaletica stradale.