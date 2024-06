Aria condizionata addio: la Legge parla chiaro | Quasi 500 euro di multa se contravvieni

Nonostante il caldo intenso, arriva una forte stretta all’utilizzo dell’aria condiziona. Ecco cosa prevede la legge.

Per combattere la calura della stagione estiva, diventa indispensabile l’utilizzo dell’aria condizionata, soprattutto, mentre si è in auto.

Tuttavia, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini alle tematiche legate all’inquinamento e scoraggiare qualsiasi comportamento possa danneggiare l’ambiente, è arrivata una forte stretta all’utilizzo di questo sistema di refrigerio. Utilizzare in modo sconsiderato l’aria condizionata può avere delle serie conseguenze, nello specifico, comporta il rischio di incappare in una salatissima sanzione.

A tal proposito, il nostro Codice della Strada all’articolo 157 comma 7 bis, è piuttosto chiaro: “E’ fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria del veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 223 a € 44)”.

Codice della strada: quando è vietato l’uso dell’aria condizionata

Secondo quanto stabilito nel nostro Codice della Strada, ci sono casi in cui, l’utilizzo dell’aria condizionata in auto non è consentito e può essere punito con una sanzione pecuniaria che va da 223 a 444 euro. L’articolo 157 comma 7 bis CdS, prevede il divieto di mantenere il motore acceso durante la sosta o la fermata del veicolo, qualora questo serva solo a mantenere attivo il sistema di climatizzazione. Questo significa che, parcheggiare l’auto e lasciare il motore acceso per avere l’aria condizionata mentre si aspetta è vietato, dunque, punibile con una salata multa.

Va specificato che, questo non vale in caso di fermata, cioè, in una sospensione solo momentanea della marcia come, ad esempio, quando si fa salire o scendere un passeggero. L’obiettivo della stretta è molto semplice: ridurre le emissioni CO2 dannose per l’ambiente.

Addio all’aria condizionata, vale anche per le auto elettriche?

L’aria condizionata in auto è un vero e proprio salvavita durante le calde stagioni estive. Tuttavia, è importante essere consapevoli delle regole che ne disciplinano l’utilizzo. Il CdS consente l’utilizzo di aria condizionata quando si è in movimento, quindi, mentre si è in viaggio, la situazione cambia quando il veicolo è fermo o in sosta. Mantenere il motore acceso, in caso di sosta o di fermata, solo per lasciare attivo il sistema di climatizzazione è vietato ed è punito con una multa parecchio salata.

Questo discorso non vale, però, per le auto elettriche, considerato che non producono emissioni di biossido di carbonio. Dunque, il divieto dell’utilizzo di aria condizionata non vale per i veicoli elettrici perché, in questo caso, il rischio di inquinamento è significativamente ridotto.