PosteMobile a giugno rivoluziona i piani di tutti: tariffe super economiche ed una sorpresa | Tutte le promozioni in 5G

PosteMobile sbarca nelle reti di nuova generazione e annuncia tutte le nuove promozioni in 5G per i suoi clienti, vecchi e nuovi.

Con un pizzico di ritardo, anche PosteMobile sbarca nelle reti di nuova generazione e, finalmente, offre ai propri clienti la possibilità di usufruire della tecnologia 5G.

L’operatore virtuale, che si appoggia alla rete Vodafone, ha ufficialmente lanciato Opzione 5G che prevede il pagamento di una piccola tariffa in più rispetto a quella originaria, per accedervi.

Con soli 3 euro in più ogni mese, sarà possibile navigare alla velocità massima di 2Gbps in download e di 200Mbps in upload. Tuttavia, per poter abilitare il 5G è necessario soddisfare alcuni requisiti. Nello specifico, è indispensabile un dispositivo compatibile con le reti di nuova generazione che, dunque, possa supportare il sistema. Serve, poi, attivare il 5G dalle impostazioni del proprio smartphone e, ovviamente, verificare che la propria zona sia coperta dal 5G

Piani PosteMobile con il 5 G

PosteMobile ha debuttato nel 2007 riscuotendo velocemente un grande successo. Attualmente, l’operatore virtuale si appoggia alla rete Vodafone e, finalmente, anche se un po’ in ritardo rispetto ai suoi competitor ha annunciato il passaggio nelle reti di nuova generazione, dunque, la possibilità di usufruire della tecnologia 5G.

Al momento, però, PosteMobile non prevede nessuna nuova tariffa con 5G incluso, ma si tratta solo di un servizio aggiuntivo. Con soli 3 euro in più al mese, i nuovi e vecchi clienti potranno abbinare Opzione 5G alla propria tariffa PosteMobile. Per fare un esempio pratico, chi ha attiva la promo PosteMobile WOW Days 50 al costo di 5,99 euro al mese, pagherà 8,99 euro, nel caso in cui volesse aggiungere il 5G. La promozione è disponibile per chi è già cliente, per chi sceglie di fare la portabilità dal vecchio operatore e per i nuovi clienti nativi.

Come si attiva Opzione 5G

Come abbiamo anticipato, Opzione 5G è disponibile per i vecchi clienti PosteMobile, per i nuovi clienti nativi e per chi sceglie la portabilità del numero da un altro operatore. Il costo mensile è di 3 euro, mentre è di 9 euro per i piani con rinnovo trimestrale, di 18 euro per i piani con rinnovo semestrale e di 36 euro per i piani con rinnovo annuale, costo che viene addebitato sul credito telefonico della SIM.

Per attivare Opzione 5 basta recarsi in un qualsiasi Ufficio Postale. In alternativa, può essere attivata tramite App Postepay in “Personalizza il tuo piano”, con SMS con scritto “SI 5G” al 4071160 oppure chiamando il numero 160.