Ecco il lavoro dei sogni: casting a Striscia la Notizia | L’occasione della tua vita con guadagni enormi e vacanza tutto l’anno

Chi sogna un futuro in televisione, non dovrebbe lasciarsi sfuggire il casting di “Striscia la Notizia”, celebre trasmissione delle reti Mediaset.

Il celebre TG satirico di Antonio Ricci viene trasmesso per la prima volta nel 1988. Noto ed apprezzato da milioni di italiani, il programma televisivo è caratterizzato dall’immancabile Gabibbo, le Veline e particolari servizi informativi e di denuncia.

Negli anni, a Striscia la Notizia si sono alternati conduttori, spesso comici di professioni e personaggi del mondo della televisione, ma anche tanti inviati.

Proprio a tal proposito, la nota trasmissione televisiva ha indetto un casting per diventare inviati per la realizzazione dei servizi. Una ghiotta opportunità per chi sogna di lavorare in Tv! Vediamo allora, quali sono i requisiti richiesti e come candidarsi.

Casting di Striscia la Notizia: i requisiti richiesti

Negli anni, il TG satirico che dal 1988 dà voce a cittadini e consumatori per risolvere i problemi del Paese, ha conquistato il cuore di milioni di italiani. E per mettere in piedi questo grosso lavoro di inchiesta giornalistica, Antonio Ricci ha impiegato un grosso numero di inviati impegnati a girare il Paese, all’inseguimento di politici dalle mani bucate, sedicenti santoni, truffatori o semplici vip finiti in qualche scandalo. Proprio di recente, la trasmissione tv ha annunciato un nuovo casting finalizzato alla ricerca di nuovi inviati per la realizzazione dei servizi tv.

Il recruiting è aperto a chiunque abbia raggiunto la maggiore età, sia residente in Italia o nella Repubblica di San Marino e abbia inviato un servizio che rispetti lo stile e la linea editoriale della trasmissione. Il video può essere girato con un qualsiasi dispositivo (telecamera, smartphone o tablet), sarà sufficiente che non superi il peso di 100 MB, che il viso del candidato sia ben visibile e che tratti un tema coerente con lo stile e la mission del programma Striscia la Notizia.

Come candidarsi ai casting di Striscia la Notizia

Chi sogna di lavorare in TV, girare l’Italia gratis e ottenere grossi guadagni, non dovrebbe lasciarsi sfuggire l’occasione di partecipare ai casting di Striscia la Notizia, il celebre TG satirico di Antonio Ricci.

Per partecipare, basta leggere tutte le info e il regolamento presenti sulla pagine ufficiale di Striscia la Notizia e inviare il video con le caratteristiche che abbiamo descritto in precedenza all’indirizzo di posta elettronica della trasmissione. I possibili candidati potranno essere chiamati per effettuare un eventuale provino.