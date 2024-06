Italiani sul lastrico all’inizio dell’estate | Credono di prenotare una vacanza, ma gli svuotano il conto

Credono di comprare una vacanza e invece stanno solo buttando via i loro soldi. La nuova truffa che sta rovinando l’estate a migliaia di italiani.

La stagione estiva è per tanti un tanto atteso momento per staccare la spina dal lavoro e dalla routine quotidiana. Proprio per questo, nonostante, l’incredibile impennata dei prezzi, sono in pochi quelli che rinunciano ad una gita fuori porta.

Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Osservatorio Findomestic (Gruppo Bnp Paribas) almeno il 92% degli italiani non rinuncia alle vacanze e la maggior parte le prenota online. Recenti report hanno rivelato che oltre l’80% delle persone avrebbe prenotato tramite internet la propria vacanze.

Tuttavia questa pratica, sebbene parecchio comoda e diffusa, non è esente da pericoli. Infatti, anche in questo caso è piuttosto elevato il rischio di essere truffati. Solo nel 2023, sono state quasi 7 mila le segnalazioni di frodi legate alla prenotazione di vacanze. Ecco perché, Gli esperti di AIPRM, strumento di gestione delle prompt AI, ha stilato un elenco delle truffe più comuni quando si prenota una vacanza usando l’intelligenza artificiale.

Vacanze online: come evitare le truffe

Dopo un anno di duro lavoro, prenotare una vacanza, ma scoprire che si tratta solo di una truffa, può essere davvero un brutto colpo. Ecco perché gli esperi di AiPRM hanno stilato un elenco delle truffe più frequenti quando si prenota una vacanza con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Il primo pericolo arriva dai siti web generati dall’AI, dove vengono proposte vacanze a prezzi super scontati o promozioni convenienti, per convincere i clienti a bloccare velocemente l’offerta. Tuttavia, non è raro che queste prenotazioni si rivelino inesistenti, mentre fanno sparire soldi e dati sensibili della malcapitata vittima. Occhio anche ad annunci allettanti che, però, reindirizzano a pagamenti esterni al sito ufficiale. Anche in questo caso, è bene procedere con i piedi di piombo e, prima di effettuare pagamenti, assicurarsi dell’autenticità dell’azienda.

I truffatori, si servono dell’AI anche per adescare gli ignari bersagli tramite social media o e – mail. Le offerte fanno davvero gola, ma anche in questo caso è solo un modo per svuotare i conti dei consumatori. Ma allora, come prenotare una vacanza online senza rischiare fregature?

Come prenotare vacanze online senza rischiare fregature

Ormai lo sanno tutti, le truffe sulla rete sono sempre dietro l’angolo. Dunque, per evitare di cadere nella trappola dei cyber criminali è indispensabile essere sempre prudenti. Come ha evidenziato Christoph C. Cemper, fondatore di AIPRM, meglio tenere gli occhi aperti quando i messaggi contengono “senso di urgenza”.

“Tali azioni impulsive – ha spiegato il numero uno di AIPRM – vengono utilizzate per raccogliere i dati il più rapidamente possibile”.