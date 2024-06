Nessun limite temporale per questo lavoro dei sogni: guadagni semplici e veloci | Poi si scopre che è l’ennesima truffa di WhatsApp

Le truffe perpetrate ai danni degli utenti WhatsApp sono sempre più numerose e diversificate. Ecco come ti imbrogliano con la promessa di un lavoro.

Recentemente, c’è stato un vero e proprio boom per le truffe online. Secondo gli ultimi dati resi noti dalla Polizia Postale, sarebbero quasi 17 mila le truffe denunciate nel solo 2023, per un controvalore di oltre 140 milioni di euro. I militari hanno fatto notare come il contributo dell’intelligenza artificiale abbia reso ancora più sofisticate le tecniche di raggiro, rendendo ancora più difficile smascherare l’inganno.

Truffe sempre diverse contro cui è fondamentale alzare il livello di attenzione per evitare di cadere nella rete dei cyber criminali e perdere soldi e dati sensibili.

L’ultima trovata è la promessa di un buon guadagno lavorando da casa. Per agganciare i malcapitati bersagli, i malfattori utilizzano un messaggio WhatsApp inviato da un numero sconosciuto proponendo un semplice lavoro da svolgere “senza limite di tempo né luogo”. Ecco come funziona la truffa e cosa fare per evitare di cadere in trappola.

La nuova truffa WhatsApp: come funziona

La piattaforma verde della famiglia Meta è l’app di messaggistica più utilizzata nel mondo, ecco perché viene spesso utilizzata dagli hacker per mettere a segno i loro colpi. Recentemente, molti utenti ricevono dei messaggi con proposte di lavoro piuttosto allettanti, soprattutto, per i più giovani in cerca di un po’ di indipendenza economica.

Normalmente, nel testo del messaggio si legge: “Ciao! Sei stato selezionato per un lavoro online. E’ molto semplice e la paga oraria va dai 50 ai 500 euro. Le prime 30 persone riceveranno subito 10 euro”. La presunta opportunità di lavoro non ha limiti di tempo né luogo, in pratica, si può lavorare anche comodamente da casa. Un sogno che si trasforma in realtà per studenti che desiderano approcciarsi al mondo del lavoro e vogliono guadagnare qualche soldo. “Il lavoro è part – time o full – time” continua il messaggio, “la fascia di età lavorativa va dai 23 ai 55 anni. e per confermare la tua partecipazione, fai clic sul seguente collegamento per contattare il servizio clienti: responsabile del servizio e candidati per questa posizione”. Ma dietro questa proposta si nasconde solo una truffa, la cosiddetta “Task Scam”. Ecco come evitare di cadere nella trappola dei malfattori.

Come evitare la nuova truffa WhatsApp

La “Task Scam” è il nuovo escamotage utilizzato dai cyber criminali per rubare soldi e dati personali ai malcapitati utenti.

Per evitare di cadere nella loro rete, basta evitare di cliccare su link e contenuti ricevuti nel testo del messaggio e, soprattutto, non fornire dati e informazioni personali che, una volta persi, è difficile recuperare.