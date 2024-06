Non pagherai più Netflix: la visione dei contenuti sarà gratuita | Scacco matto a Rai e Mediaset

Rivoluzione nel mondo di Netflix, in quanto potrete avere un account gratuito a costo zero, come quelli di Mediaset e della Rai. Sveliamo la decisione presa dal colosso dello streaming.

La maggior parte degli iscritti a Netflix, almeno una volta nella vita, soprattutto dopo l’uscita della propria serie tv preferita o film, ha esclamato: “Ma come facevamo una volta senza di lui?“. Questa, come anche le altre piattaforme di streaming, stanno spopolando tra gli utenti.

Nel corso degli anni abbiamo assistito a diversi cambiamenti tra i pacchetti offerti da Netflix. Ci sono stati aumenti per alcuni di essi ed ancora sono arrivate regole ferree circa la condivisione dell’account. Infine, ecco l’arrivo del piano con pubblicità. Molti lo hanno sottoscritto pur di pagare di meno.

Altri, invece, sono andati via per sempre, altri ancora vanno e vengono a seconda della programmazione prevista ed infine ci sono quindi gli utenti fedeli. La notizia del giorno, però, è un’altra: Netflix potrebbe presto introdurre un piano gratuito. No, non siamo ubriachi! Dateci un po’ di fiducia e proseguite nella lettura, capendo così le intenzioni di una delle Pay-tv più gettonate del momento.

Non pagherai più Netflix: com’è possibile?

Molti utenti non hanno alcuna intenzione di pagare nemmeno un centesimo per visionare contenuti in TV e, per questo, restano fedeli alle emittenti storiche, Mediaset e Rai su tutte. Altri utenti, invece, pur di vedere le serie tv e i film del momento, decidono di affidarsi al pezzotto o di scaricare contenuti in rete.

Ricordate che in questo modo si commette reato e, prima o poi, si può incorrete in multe e sanzioni. Ebbene sì, avete capito benissimo. Nonostante si pensi che non possa mai accadere nulla, la Legge italiana contro la pirateria è totalmente cambiata e le pene si sono inasprite: non si può più dormire beatamente su due guanciali. Ecco che, però, entra in gioco il colosso streaming americano.

Netflix: cosa sta succedendo?

Per contrastare la pirateria e convincere gli utenti a non abbandonare la piattaforma, pare che il colosso dello streaming stia pensando di introdurre nel mercato, un pacchetto completamente gratuito. In questa maniera, gli utenti, guardando ovviamente la pubblicità tra una scena e l’altra, potrebbero non dover più rinunciare al vasto database.

Al momento, però, così come rivelato da Bloomberg, non si sa ancora nulla di preciso in merito se non che ci sarà la pubblicità. Questa indiscrezione ha fatto “drizzare le antenne” a molti e, se dovesse essere confermata, ci guadagnerebbero tutti: Netflix con la pubblicità e gli utenti grazie ai contenuti gratuiti.