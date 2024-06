Agenzia delle Entrate, ora ti sta con il fiato sul collo: la notizia è ufficiale | Ti entrano direttamente sul telefono

Con l’obiettivo di arrestare la crescita esponenziale dell’evasione fiscale, il Fisco sta adottando diverse misure, tra cui l’utilizzo di nuove tecnologie. Ecco come userà l’App IO.

Nel nostro Paese, l’evasione fiscale è sempre stato un tema molto scottante. Secondo studi e dati recenti, questo fenomeno, in Italia, sta assumendo dimensioni davvero preoccupanti, con un ammanco stimato che supera i 90 miliardi di euro all’anno.

Con l’obiettivo di porre un freno all’evasione fiscale, il Fisco sta affinando le sue armi, affidandosi a misure sempre nuove. Di grande aiuto, in questo senso, sono le nuove tecnologie. Ad esempio, sono un valido alleato dell’Agenzia delle Entrate i social network. Grazie alla grande quantità di informazioni resa pubblica dagli utenti, il Fisco ha la possibilità di ricostruire lo stile di vita che conducono e, in alcuni casi, di stimare il loro livello di reddito.

Un caso emblematico è la nota inchiesta “Social Network” che ha consentito alla Guardia di Finanza di smascherare dei grossi evasori fiscali, proprio attraverso i post, le foto e i video da loro pubblicati. D’ora in poi, oltre ai social network, il Fisco avrà a disposizione anche l’App IO, ecco a cosa servirà.

App IO: il nuovo strumento del Fisco

Questa applicazione, diventata famosa durante la pandemia di Covid 19, soprattutto, come servizio utile al download del Green Pass, è oramai caduta in disuso. Tuttavia, la piattaforma, nata per essere una scorciatoia per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, presto, anzi, prestissimo, potrebbe ritornare in auge, grazie all’inserimento di tante funzioni che si riveleranno molto importanti per i cittadini.

In particolare, presto l’App IO sarà uno strumento indispensabile per il Fisco e non lascerà scampo a nessuno. Dunque, l’Agenzia delle Entrate sbarca sulla piattaforma, almeno con alcune importanti funzioni.

Il Fisco sbarca sull’App IO: i servizi disponibili

Sebbene, al momento siano ancora pochi i servizi disponibili, anche l’Agenzia delle Entrate sarà disponibile sull’App IO. Come spiega l’Agenzia, al momento, saranno due le categorie di servizi. “Comunicazioni per te” e “Le tue scadenze”. Il primo riguarda gli avvisi personalizzati relativi a questioni fiscali di interesse dell’utente, mentre, l’altro sarà una sorta di promemoria delle scadenze da rispettare.

Insomma, d’ ora in poi per i cittadini sarà molto più facile tenersi aggiornati e tenere a mente date e adempimenti fiscali. Chi non lo avesse ancora fatto, dunque, farebbe bene a scaricare App IO, disponibile sia per Android che per dispositivi iOS.