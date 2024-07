Viaggia in treno gratis: vai dove vuoi senza spendere un euro | Se vivi in questa regione puoi fare festa

Viaggiare in treno presenta molti vantaggi, ma i costi dei biglietti possono essere davvero salati. Ecco come risparmiare o non pagarlo affatto.

Oltre ad avere un gran fascino, il viaggio in treno presenta numerosi vantaggi. In treno si sta comodi e rilassati. I posti a sedere sono piuttosto spaziosi ed è possibile alzarsi di tanto in tanto per sgranchirsi un po’ le gambe. In quasi tutti i treni, inoltre, è possibile mettere in carica il cellulare e collegarsi al Wi-Fi, per guardare un film o essere in contatto con amici e parenti senza consumare i giga della propria offerta.

Chi lo preferisce, invece, può restare comodamente seduto a godere del paesaggio attraverso il finestrino, magari sgranocchiando uno snack! Viaggiare in treno, inoltre, evita lunghe file al check in e consente di portare con sé un gran numero di bagagli, senza doversi preoccupare del peso o del contenuto. Scegliendo, poi, un treno veloce è possibile raggiungere in pochissimo tempo, anche la destinazione più sperduta.

Inoltre, optare per il viaggio in treno strizza l’occhio all’ambiente, considerato che le emissioni di CO2 sono pressoché dimezzate rispetto al viaggio in aereo o in auto. Insomma, decidere di viaggiare in treno è sempre più una scelta intelligente, anche se parecchio costosa. Fortunatamente, qualche modo per risparmiare o non pagare affatto il biglietto del treno c’è.

Come risparmiare o non pagare il biglietto del treno

Viaggiare in treno, come già accennato, presenta diversi vantaggi, ma, allo stesso tempo, può rivelarsi davvero costoso. Fortunatamente, qualche stratagemma per risparmiare c’è. Il primo passo, per evitare di pagare salato il biglietto del treno è prenotarlo in anticipo, accedendo a tariffe super scontate. Si può risparmiare sul costo del biglietto anche scegliendo un preciso orario per il viaggio.

Sia Trenitalia che Italo, ad esempio, offrono grandi sconti sulle cosiddette “partenze intelligenti”. Ad esempio, viaggiare di sera o nei weekend consente di risparmiare parecchio. Oltre a questi escamotage, alcuni viaggiatori possono usufruire di un’interessante agevolazione, il cosiddetto Bonus Treno, approvata dalla Giunta Regionale del Lazio e che, in alcuni casi, consente addirittura di viaggiare gratis.

Bonus Treno: come funziona

Il bonus treno consiste in un’agevolazione riconosciuta a chi possiede un abbonamento annuale a tariffa regionale Metrobus Lazio di utilizzare i treni Intercity e Frecciabianca di Trenitalia illimitatamente, nell’ordine del tempo e dello spazio, entro i confini regionali.

Avere accesso a questa agevolazione economica è molto semplice e possono richiederla tutti. Il contributo sarà erogato in misura diversa in base all’indicatore ISEE e, ovviamente, garantisce un prezzo più basso dei biglietti a chi si trova in una situazione di maggiore incapienza economica.