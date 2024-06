Soldi, soldi, soldi: arriva il megarimborso per tutti | Scopri come non restarne fuori

Arriva l’ok ad un megarimborso per tanti italiani. Ecco di cosa si tratta e cosa fare per non restarne fuori.

Comprare una casa nuova per tanti è una vera e propria missione impossibile, senza poter contare su un mutuo. Del resto, la vertiginosa impennata dei costi ha reso davvero difficile avere a disposizione il denaro necessario per pagarla totalmente in contanti.

Tuttavia, anche per quanto riguarda i mutui la strada non è proprio tutta in discesa. Infatti, complici la pandemia da Covid 19 e il recente conflitto tra Russia e Ucraina, i tassi di interesse hanno raggiunto livelli prima d’ora inimmaginabili.

Per questa ragione, chi ha necessità di acquistare casa, ha preferito optare per un mutuo a tasso variabile, contando sul fatto che per le leggi di mercato, nel tempo, questa anomalia dovrebbe rientrare, proprio come già accaduto in passato. Adesso, però, in merito ai tassi variabili è arrivata una sentenza che darà l’ok a numerose procedure di rimborso. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come non restarne fuori.

Mutuo a tasso variabile: chi ha diritto al megarimborso

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione moltissimi cittadini avrebbero diritto ad un rimborso sugli interessi pagati in eccesso per i mutui a tasso variabile. Il motivo, sarebbe da ricercare in un passato accordo tra i vari Istituti di Credito per aumentare i tassi Euribor, danneggiando di fatto, i mutuatari.

L’ordinanza della Cassazione è la numero 34889 del 13 dicembre 2023 e prevede il diritto al rimborso per tutti coloro che avevano mutui indicizzati all’Euribor nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, quando venne manipolato l’Euribor.

Come ottenere il rimborso

Ricapitolando, la Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto al rimborso spetta a tutti i titolari di mutuo indicizzato all’Euribor nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008. Per ottenerlo, però, occorre attivarsi entro il termine di prescrizione di dieci anni dal pagamento dell’ultima rata del mutuo.

La restituzione potrebbe avvenire già in pochi mesi, qualora non dovessero essere avviate cause. In questo caso specifico, si potrebbe attendere fino a tre anni. In sede legale, però, sarà necessario dimostrare che la banca che ha emesso il mutuo fosse a conoscenza di questa manipolazione Euribor. Insomma, una strada parecchio in salita, ma non impossibile. In caso di esito positivo, i mutuatari interessati potranno ottenere il rimborso di tutti gli interessi finora versati e continuare a pagare il mutuo a interessi zero.