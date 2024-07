Estate ai nastri di partenza e caldo in aumento: occhio a questo super bonus | Richiedilo e sarai sempre al fresco

L’estate è arrivata e in molti vorrebbero star freschi; con questo super bonus potrete. Richiedetelo subito.

Meno male che ci sono, però è anche vero che dopo un po’ i cittadini fanno confusione con tutti questi bonus e super bonus vari previsti dalla normativa, anche perché per ognuno ci sono dei requisiti precisi da rispettare per poterne usufruire.

Spesso quindi, se non ci si informa in maniera impeccabile si rischia di fare domanda per nulla o peggio ancora non farla, pensando di non essere tra i possibili fruitori, perdendo così la possibilità di risparmiare parecchio. Per farvi un esempio, l’estate è ormai sopraggiunta, anche se in alcune Regioni è ancora sporadica.

Per questo sono moltissimi gli utenti che stanno già pensando di fare un certo tipo di acquisto e non sanno che potrebbero ricevere un notevole sconto. Ovviamente, per usufruire del suddetto super bonus, dovrete leggere bene le clausole previste dalla normativa, solo così potrete stare per sempre al fresco. Ecco cosa dovete sapere prima di poterlo richiedere.

Il super bonus per l’estate

Facciamo subito una precisazione, il super bonus di cui vi parleremo oggi c’entra con l’estate in maniera indiretta, poiché, in realtà, da una prima analisi, riguarderebbe la stagione totalmente opposta, cioè quella invernale. I bonus più gettonati in questo periodo sono quelli per il climatizzatore e per i mobili.

Per acquistare un climatizzatore potrete usufruire della detrazione al 50% per l’installazione di un nuovo apparecchio o della sua sostituzione per via di lavori di ristrutturazione o del 65% per l’installazione di un impianto energetico ad alta efficienza.

Attenzione alle clausole

Potrete quindi usufruire, come spiegato nel paragrafo precedente, del bonus climatizzatore e quello per i mobili riferito alla ristrutturazione, per poter restare freschi tutta l’estate. Ma badate bene perché se pensate di acquistare o sostituire il dispositivo che si occupa solo del raffrescamento estivo, non potrete richiedere la detrazione, dovrete invece acquistare un climatizzatore a pompa di calore che si occupa anche del riscaldamento durante la stagione invernale.

Una volta terminati i lavori di installazione, dovrete allegare la fattura per l’acquisto del climatizzatore insieme alle altre spese, in fase di dichiarazione dei redditi. Qualora i requisiti da voi indicati rientrano nella clausola dell’ottenimento dei vari bonus, nella stesura del 730, vi verranno commissionate dieci quote annuali di pari importo che andranno a scontare l’Irpef dovuto. Visionate bene i vari bonus attivi in questo periodo, in quanto alcuni saranno attivi soltanto fino a fine anno.