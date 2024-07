Dichiarazione dei redditi, detrai anche questa spesa e ti riprendi centinaia di euro: il tuo commercialista non te lo dice mai

Quando andrai dal commercialista per presentare la dichiarazione dei redditi, chiedi che ti venga detratta anche questa spesa. Non te lo dice mai nessuno ma potresti riprenderti un bel gruzzoletto.

Come ogni anno, arriviamo al periodo tanto temuto dai cittadini, cioè quello della dichiarazione dei redditi. Perché temuto vi starete chiedendo? La paura tipica è quella di dimenticare qualche documento o di commettere errori con la fattura del dentista, per esempio, o non aver chiesto la fiscalizzazione per lo scontrino della farmacia e così via.

L’altra paura ovviamente è quella di essere in debito con lo Stato e quindi vedersi non solo negato il rimborso consono nel 730 ma di dover versare in seguito, anche cifre da capogiro. Spesso capita quando presentiamo più di un CU, insomma bisogna fare attenzione a molti fattori. Per questo sono in molti che si affidano ai professionisti del settore.

Tra le varie spese che possono essere detratte quest’anno, ce n’è una che nessuno conosce e che non viene menzionata, poi, così spesso. Se la inserite, però, all’interno della vostra dichiarazione dei redditi, vedrete restituirvi una bella cifra. Ecco di cosa parliamo.

Detrai questa spesa nella dichiarazione dei redditi

Prima di svelarvi quale sia la detrazione in questione, vediamo velocemente quelle che sono le spese detraibili. Ovviamente, ci sono le spese mediche e gli scontrini della farmacia (solo se inserito il proprio codice fiscale); inoltre, potrete decurtare la spesa sostenuta per l’affitto o per il mutuo della casa in cui abitate insieme alla vostra famiglia.

Inoltre, poi, potrete portare in detrazione tutto ciò che concerne il recupero edilizio, il bonus verde, il risparmio energetico, le spese condominiali. Ecco perché è davvero così importante affidarsi a persone competenti per redigere al meglio il 730.

Bonus climatizzatori 2024

Tra tutte queste detrazioni, sappiate che anche per quest’anno potete chiedere il rimborso per le spese del vostro climatizzatore (che sia idoneo sia per la climatizzazione invernale che estiva), grazie ad uno dei bonus dedicati. Spesso il commercialista o chi di dovere non ve lo rivela, qualora voi non poneste le giuste domande, per questo è sempre meglio essere informati a tale proposito.

Sappiate che la detrazione può essere applicata al 50% in caso di installazione di un nuovo apparecchio o alla sostituzione per lavori di ristrutturazione e al 65% se installate un impianto ad alta efficienza energetica. Qualora rientraste nei requisiti richiesti, potrete in primis utilizzare uno dei vari bonus, in vigore: parliamo dell’ecobonus, il bonus ristrutturazione al 50%, il bonus mobili, per citarne alcuni. Nel caso foste ritenuti idonei, allora vedrete in un’apposita sezione del 730, le dieci quote annuali dallo stesso importo, che andranno a scontare l’Irpef da pagare.