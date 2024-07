Vacanze, solo 700 € per fare il giro del mondo | È tutto vero: i tour operator sono disperati

Con queste combo che potrete prenotare online, farete il giro del mondo con circa 700 euro. La vostra vacanza quest’anno potrebbe essere veramente spettacolare se seguite questi consigli.

L’estate è arrivata ed una grande fetta di cittadini è già partita per le vacanze estive. Ormai non è più come una volta come quando negli anni ’70 del secolo scorso tutta l’Italia si svuotava ad agosto e si tiravano giù le serrande. Oggi come oggi è cambiato tutto. Nessuno vuole più perdere nemmeno un centesimo.

Di conseguenza, i giorni di ferie variano in base alle esigenze dei datori di lavoro. Si finisce, così, ad ottenere le tanto agognate ferie tra luglio ed il mese di ottobre. Diciamoci la verità. Non importa quando, l’importante è comunque andare in ferie, non credete?

Ogni anno, quindi, in base anche al budget disponibile, si cerca di pianificare un itinerario che comprenda una meta diversa da quelle già visitate gli anni passati, per conoscere posti diversi, visitare luoghi nuovi, vivere esperienze appaganti.

Quest’anno, c’é qualcosa di davvero unico che potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo una proposta da farvi, potremmo definirla un’offerta unica. Ebbene sì, potrete fare il giro del mondo pagando circa 700 euro. Se l’idea vi attira, proseguite nella lettura e capirete di cosa parliamo.

Vacanze con soli 700 euro

Se quest’anno siete “in bolletta“, è normale che cerchiate mete più economiche per rilassarvi. Ci sono tanti modi per risparmiare: potete affidarvi ad un tour operator, mettendo in chiaro sin da subito quale sia il vostro budget o potrete cercare le offerte last minute e low cost che vi propongono. Infine, potrete optare per una vacanza organizzata in totale autonomia.

Prima di prenotare, però, occorre sempre fare riferimento alle recensioni, ai commenti di chi in quei posti, c’è stato prima di voi. Fatto ciò, ecco che arriva il momento di cercare, come segugi, le offerte migliori. Un altro consiglio importante è quello di pianificare tutto, dall’hotel, ai mezzi di trasporto locali, fino alle attrazioni turistiche da visitare.

Il giro del mondo con pochi spicci

Eccoci giunti al discorso che tanto stavate aspettando. La domanda che vi starete ponendo è: “Com’è possibile fare il giro del mondo in 5 settimane?”. Ebbene, dovete sapere che, a proporre qualche itinerario, ci hanno pensato dal sito piratinviaggio.it. Vi riportiamo un esempio per farvi capire a cosa andrete incontro. Innanzitutto, partiamo dal periodo in cui fare questa vacanza: parliamo dei mesi di settembre ed ottobre.

Dall’Italia si parte il 13 settembre verso Abu Dhabi. Tre giorni dopo è la volta del volo per Manila con una sosta più lunga prima di volare verso Tokyo, ed ancora Honolulu, Los Angeles, per fare poi ritorno in Italia l’8 ottobre. Quasi un mese di vacanza al prezzo di circa 700 euro. Ovviamente potrete pianificare altre mete e altre date, era giusto per darvi un’idea di viaggio per quest’anno. Che ne dite?