Bollo Auto, non lo rivedrai più | Se non lo paghi entri nella lista nera: l’Agenzia delle Entrate ti tiene d’occhio

Non pagare il bollo auto può avere serie conseguenze. Vediamo nel dettaglio come funziona e cosa rischia chi non lo paga.

Il bollo auto, anche conosciuto come tassa automobilistica, è il tributo regionale il cui versamento è annuale e obbligatorio per tutti i proprietari di un veicolo a motore. Si tratta di un’imposta pagata davvero malvolentieri dato che il pagamento spetta per il solo fatto di possedere un’auto e non dal suo effettivo utilizzo.

Gli importi e le scadenze sono univoci per tutti. Infatti, l’ammontare della tassa automobilistica dipende dalla potenza del motore (espressa in kW), mentre, la scadenza viene calcolata in base al mese di immatricolazione. Il primo bollo va pagato entro il mese di immatricolazione, i successivi rinnovi invece devono essere corrisposti entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza.

Tanto per fare un esempio pratico, chi ha immatricolato la propria auto a maggio avrà tempo fino a giugno per pagare la tassa. Ma cosa succede se per dimenticanza o mancanza di liquidità non viene pagato il bollo auto?

Conseguenze del mancato pagamento del bollo auto

Come abbiamo visto, il bollo auto è una tassa che spetta a tutti i proprietari di veicoli a motore, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno. Sebbene, esistano dei casi in cui il bollo non deve essere pagato come, ad esempio, per le auto d’epoca, per i veicoli appartenenti a disabili e in alcune regioni per le auto elettriche, chi deve pagarlo e non lo fa rischia di incappare in conseguenze molto serie.

Innanzitutto, la Regione provvede ad inviare un avviso di pagamento che comporta che la somma dovuta venga iscritta a ruolo e comunicata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione che, a sua volta, provvede alla notifica della relativa cartella esattoriale per l’importo non versato. Ignorare la cartella esattoriale può comportare il fermo amministrativo dell’auto, ovvero, l’impossibilità di circolare. Ma non è tutto, perché per un bollo non pagato per 3 anni consecutivi può scattare la radiazione del veicolo dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico). In questo caso, non solo l’auto non potrà circolare, ma bisognerà procedere con una nuova immatricolazione, oltre al pagamento delle somme dovute per bolli non versati.

Come pagare il bollo auto

Esistono diverse soluzioni per pagare il bollo auto senza, ovviamente, incorrere in spiacevoli inconvenienti e sanzioni che potrebbero avere un costo dieci volte maggiore rispetto al previsto.

La tassa può essere pagata, ad esempio, recandosi fisicamente agli sportelli convenzionati, oppure, comodamente online, utilizzando vari sistemi telematici a disposizione degli automobilisti, come il sito dell’ACI o quello della Regione di appartenenza.