Da Shein ti tolgono 1500 euro con un solo messaggio: attento a ciò che fai | Molti hanno già preso tutti i soldi

Basta ricevere un finto messaggio da Shein per perdere oltre 1500 euro. Ecco come evitare che ti svuotino il conto.

Le truffe e i raggiri sono diventati, purtroppo, un tema all’ordine del giorno. Soprattutto, attraverso internet, i malfattori hanno diversi canali e tecniche per agire e mettere a segno i loro colpi. Tuttavia, l’obiettivo resta lo stesso: rubare dati sensibili e soldi alle malcapitate vittime.

Normalmente, per avere vita facile i truffatori usano i nomi di enti accreditati o di grandi aziende. In questo caso, a farne le spese sono i clienti della nota azienda di vendita online di fast fashion cinese Shein.

Gli utenti vengono agganciati con una e – mail che promette un ghiotto regalo, che in realtà altro non è che una trappola per rubare soldi e dati personali. Ecco come funziona e come evitare di cadere in trappola.

Truffa del pacco Shein: come riconoscerla

Utilizzando il nome della nota azienda di vendita online Shein, i truffatori inviano e – mail che annunciano la vincita di un pacco regalo. Ovviamente, non c’è nulla di vero, anzi è solo un brutto pericolo per gli utenti. Il presunto regalo, infatti, altro non è che un raggiro, il cui obiettivo è rubare dati e nei casi peggiori del denaro.

Con l’annuncio della vincita via mail gli hacker invitano l’ignaro bersaglio a cliccare su un link che reindirizza ad un sito web malevolo che chiede l’inserimento dei propri dati personali e bancari. Come spesso accade, i malfattori puntano sul senso di urgenza, lasciando poco tempo per verificare la veridicità delle informazioni. Ma allora come difendersi?

Come evitare la truffa del pacco Shein

Di recente, la truffa del pacco regalo Shein ha minato la sicurezza di numerosi utenti. Ecco perché è importante imparare a riconoscere i campanelli d’allarme. Come in tanti altri casi di phishing, anche in questo, si punta sulla strategia emotiva e sul senso di urgenza, in modo da convincere l’utente a fornire i propri dati nel più breve tempo possibile. Dunque, la prima regola è essere prudenti. Occhio poi, all’indirizzo mail del mittente.

Talvolta, può apparire piuttosto strano, ad esempio, composto da lettere e numeri casuali. È bene anche prestare attenzione ai dettagli come foto o errori nel testo: stranezze che una grande azienda non commetterebbe. Insomma, meglio essere cauti quando si riceve una comunicazione del genere e verificare la veridicità delle informazioni affidandosi alle recensioni. In caso di dubbi, meglio bloccare la falsa mail e segnalare alle autorità competenti l’indirizzo del mittente.