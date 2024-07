Disastro Booking, se ti arriva questo messaggio resti senza un euro e senza albergo: questa truffa ti rovina le vacanze

Pensare di aver prenotato una vacanza e scoprire che si trattava solo di un inganno può rovinare l’estate a chiunque. Ecco come sfuggire alla trappola.

Secondo una recente analisi condotta dall’Osservatorio della Fondazione per la Sostenibilità Digitale, oltre l’80% degli italiani utilizza internet per informarsi sul proprio soggiorno estivo e ben il 77% usa la tecnologia digitale per prenotare le proprie vacanze.

Proprio per via del grosso successo delle prenotazioni online, molti siti realizzati ad hoc, diventano bersaglio dei cyber criminali. Una delle truffe più frequenti, di questi tempi, è quella che utilizza il nome di Booking.com, una delle aziende di e–commerce più note nel settore viaggi.

Smascherare l’inganno non è affatto semplice, per questo è essenziale tenere gli occhi aperti su alcuni campanelli d’allarme che dovrebbero destare sospetti finanche al primo colpo. Invece, spesso, capita che gli utenti caschino in queste reti come dei veri e proprio polli.

Truffe Booking: come riconoscerle

Recentemente, è in gran voga organizzare e prenotare le proprie vacanze online. Per tale ragione, i nomi dei più noti siti di prenotazione online vengono sfruttati dai malfattori del web per mettere a segno i loro colpi. Smascherare questo tipo di inganno non è affatto facile, per questo, è importante imparare a riconoscere alcuni indizi.

Normalmente, il raggiro viene messo in atto attraverso un messaggio inviato nella chat del sito di prenotazioni, con cui, l’utente viene informato della possibile cancellazione della prenotazione per un pagamento non andato a buon fine. A questo punto l’ignaro bersaglio viene invitato a cliccare su un link per risolvere il problema, rifacendo il pagamento. In realtà, il link rimanda ad un sito malevolo, simile in tutto e per tutto a quello originale, dove viene chiesto l’inserimento dei dati bancari che i truffatori utilizzeranno per svuotare il conto della malcapitata vittima. Ma allora cosa fare per evitare la trappola?

Come evitare la truffa Booking

Smascherare per tempo l’inganno non è così facile, come abbiamo già avuto modo di accennare in precedenza. Questo perché il sito che si apre cliccando il link è molto simile all’originale. La prima regola per evitare la trappola è non farsi prendere dalla fretta e dal panico. In caso di dubbi, sempre meglio verificare direttamente la veridicità delle informazioni.

Per farlo basterà contattare il gestore della struttura tramite i canali ufficiali del sito di prenotazioni. Inoltre, per evitare di buttare via i propri soldi, è meglio preferire metodi di pagamento sicuri, verificando la presenza di certificati di sicurezza sui siti di prenotazioni.