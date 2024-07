Elettrodomestici in casa, conviene che li cambi subito | Risparmi in bolletta e lo Stato ti da 1000 euro

Avere in casa degli elettrodomestici di nuova generazione consente un significativo risparmio in bolletta. E se ti dicessimo che puoi avere anche 100 euro dallo Stato?

Gli elettrodomestici sono diventati strumenti indispensabile nella vita di tutti noi, ma averne di vecchi e obsoleti può avere un impatto molto negativo sulla bolletta. Avere in casa elettrodomestici di nuova generazione garantisce, invece, un utilizzo efficiente dell’energia elettrica e dell’acqua e, in più, strizza l’occhio all’ambiente, riducendo notevolmente l’impatto ambientale.

Senza dubbio, gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica sono molto più costosi rispetto ai loro omologhi tradizionali. Tuttavia, è un investimento che viene ammortizzato nel giro di qualche mese, non solo perché abbassano i consumi di energia annuali e, dunque, gli importi delle bollette, ma anche perché lo Stato regala 1000 euro.

Non tutti sanno che la decima Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati sta lavorando ad un nuovo bonus elettrodomestici 2024, vediamo come funziona e chi può usufruire del beneficio.

Bonus elettrodomestici 2024: come funziona

Il bonus elettrodomestici consiste in un contributo pari al 30% riconosciuto sul costo del vecchio elettrodomestico da rottamare e riciclare, a patto che, venga sostituito con un nuovo elettrodomestico. Come abbiamo anticipato, l’importo massimo riconosciuto è di 100 euro, ma può salire a 200 euro, nel caso in cui l’ISEE dovesse essere inferiore a 25 mila euro.

Attualmente, la misura, che ha l’obiettivo di favorire l’incremento dell’efficienza energetica, è in fase di discussione, ma potrebbe entrare presto in vigore ed essere valida per il triennio 2024 – 2026. In attesa di notizie ufficiali, vediamo in che modo si potrà ottenere questo enorme beneficio economico.

Come ottenere il bonus elettrodomestici 2024

In attesa del Decreto ministeriale ad hoc sulle modalità di presentazione della domanda, sappiamo che il nuovo bonus verrà riconosciuto a chiunque acquisti elettrodomestici ad alta elevata efficienza energetica e, contestualmente, decida per la rottamazione di quelli obsoleti attraverso il riciclo. Il contributo vale per l’acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla classe energetica A per le lavatrici e le lavasciuga, alla classe energetica C per le lavastoviglie e alla classe energetica D per i frigoriferi e i congelatori.

Sebbene, il bonus sia valido per l’acquisto di un solo elettrodomestico, può essere una buona occasione per fare un passettino in avanti verso quella che è l’eco sostenibilità. Utilizzare elettrodomestici ad alta efficienza energetica, infatti, non è solo un toccasana per il nostro portafogli, ma contribuisce a proteggere anche l’ambiente e la nostra salute.