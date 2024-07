Facebook, “qualcuno ha effettuato un accesso al tuo account da un iPhone 13, sei tu?” | Se clicchi sui pulsanti della mail sei fregato: è la notifica svuota conto

Se avete ricevuto una notifica riguardante un accesso al vostro profilo Facebook, ponete la massima attenzione perché potrebbe essere una truffa.

Essere perennemente online, con i dispositivi in vostro possesso è sì vantaggioso, ma anche molto pericoloso. Nel corso degli anni, infatti, i malviventi sono diventati sempre più ingegnosi, stando sempre al passo dei progressi tecnologici.

Prima vi suonavano “porta a porta”, adesso per svaligiarvi il conto, vi mandano una notifica fasulla. Se a casa non aprite la porta agli sconosciuti, allo stesso modo dovrete prestare la massima attenzione quando siete online, anche se vi si dovesse parare dinanzi un “volto conosciuto”.

Ci sono truffe talmente ben congegnate che perfino i professionisti del settore a volte, fanno difficoltà a riconoscere immediatamente. Per questo la prima regola in assoluta è non agire mai di fretta, anche se la richiesta è veramente apocalittica.

A tal proposito, qualora doveste ricevere una notifica inerente al vostro profilo Facebook, nella quale vi informano che un iPhone 13 ha provato a effettuare l’accesso al posto vostro, non dovrete assolutamente fare quel che vi viene richiesto se non volete vedervi il conto svuotato.

Strano accesso al vostro account Facebook

Ogni cittadino sa di essere praticamente posto sotto continua minaccia ogni giorno e per ogni dispositivo, account, profilo social e così via. Gli hacker potrebbero rubare la vostra identità ovunque, per compiere molteplici operazioni, dalle più blande alle più pericolose.

Per questo dovete cercare di proteggervi il più possibile, seguendo tutte le accortezze che puntualmente i giganti del settore vi comunicano. Innanzitutto, non dovrete mai fornire la vostra password a nessuno. Inoltre, non accedete mai da postazioni sconosciute, non salvate i vostri dati su smartphone che non sono di vostra proprietà.

Nuova truffa in corso

Tra le varie truffe di phishing messe in atto dagli hacker, ce ne’ una che sta circolando attualmente. All’improvviso potreste ricevere una notifica inerente al vostro profilo Facebook, dove verrete informati che: “qualcuno ha effettuato un accesso al tuo account da un iPhone 13, sei tu?”. Subito dopo vi vengono proposte due soluzioni: la prima è la conferma che siete stati voi, la seconda riguarda la segnalazione dell’accaduto.

In quest’ultimo caso, seguendo la procedura, verrete indirizzati a una pagina fraudolenta dove dovrete indicare la vostra e-mail e la vostra nuova password. Così facendo, fornite ai delinquenti i vostri dati di accesso, i quali potranno così scoprire gli eventuali metodi di pagamento che avete associato al vostro profilo, svuotandovi così il conto nel giro di poco tempo. Per questo motivo è essenziale, innanzitutto verificare che l’e-mail arrivi realmente da Facebook. Ovviamente non cliccate mai su link esterni, ma cercate di accedere voi sul vostro profilo e cambiate la password. Qualora abbiate seguito le indicazioni del link falso, procedete immediatamente al reset della password.