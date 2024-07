Anas, mega piano di assunzioni: ti sistemi per tutta la vita | Stipendio da 1600 euro al mese

Maxi piano di assunzioni in Anas: sono tantissimi i profili richiesti. Ecco quali sono i requisiti necessari per sbaragliare la concorrenza e come candidarsi.

Anas S.p.A. (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade) è un’azienda che gestisce e cura gran parte della rete stradale e autostradale del nostro Paese. Si tratta di un percorso di quasi 32.000 chilometri del quale la società di proprietà dello Stato, con le sue quasi 7 mila risorse, deve garantire la sicurezza e la gestione.

Per svolgere le sue funzioni al meglio, l’azienda leader nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, è periodicamente alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico.

Con l’arrivo del 2024, ANAS spalanca le porte a nuovi talenti, annunciando una maxi campagna di recruiting. Vediamo quali sono le posizioni aperte e come candidarsi alle offerte di lavoro ANAS.

Nuove assunzioni ANAS: i profili maggiormente richiesti

Sebbene, l’azienda possa già contare su quasi 7 mila collaboratori, per svolgere al meglio le sue funzioni, ANAS apre le porte a nuovi talenti. Attualmente, è alla ricerca di diversi profili che richiedono una varietà di qualifiche. Ad esempio, alcune posizioni richiedono un indirizzo di studi in legge o in economica, mentre, altri sono riservate agli ingegneri. In particolare, ora cercano principalmente, Cantonieri da affiancare alle strutture territoriali.

In questo caso, è sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado, un età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni, essere in possesso della patente di guida tipo B in corso di validità, di idoneità fisica e di cittadinanza italiana, appartenente all’Unione Europea oppure extracomunitario con i requisiti previsti dalla vigente normativa.

Offerte di lavoro ANAS: come candidarsi

Oltre alla figura di Cantonieri da affiancare alle strutture territoriali, sono tantissime le posizioni aperte. Per conoscerle nel dettaglio, basta dare uno sguardo al sito ufficiale ANAS alla sezione dedicata alle carriere, inserendo la parola chiave relative alla qualifica o alla descrizione del lavoro nel campo di ricerca.

E’ possibile candidarsi per più posizioni che corrispondono al profilo di interesse, facendo attenzione ai requisiti richiesti per ogni profilo. Occhio anche al termine per l’invio del curriculum vitae. Talvolta, per qualche posizione c’è la data di scadenza entro cui inviare la candidatura, quindi, meglio assicurarsi di essere ancora in tempo. In più, c’è la possibilità di presentare un’autocandidatura spontanea in vista di future assunzioni.