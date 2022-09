Cellulari, allarme radiazioni: i più rischiosi in commercio

Esiste un apposito indice che misura quali tra gli smartphone maggiormente utilizzati e diffusi emettono più radiazioni.

Tutti ormai sappiamo che gli smartphone emettono radiazioni. Il problema è che i produttori non sempre indicano i valori ai consumatori. Per la protezione dalle radiazioni Il Bundesamt für Strahlenschutz, l’Ufficio Federale tedesco, aggiorna i dati degli indici Sar Specific absorption rate, cioè del tasso di assorbimento specifico degli smartphone in commercio.

La soglia di energia elettromagnetica consentita in Europa corrisponde a 2,0 Watt per chilogrammo su dieci grammi di tessuto per 6 minuti e per tutelare il consumatore, le autorità federali tedesche comunicano sempre i dati ai cittadini in modo costante.

Quali sono gli smartphone più radioattivi?

I siti dei produttori riportano i dati relativi alle emissioni elettromagnetiche, anche se non come prima informazione. Si possono reperire quelli dei dispositivi Samsung, Oppo ed Apple andando sui loro siti ufficiali.

Tenendo presente l’indice Sar ai modelli di smartphone più utilizzati e diffusi, si è stabilito che i 5 che emettono più radiazioni sono:

iPhone 13 Pro 2021 con indice Sar 0,99

Samsung Galaxy S21 Ultra 2021 con indice Sar 1,79

Motorola Edge 20 2021 con indice Sar 1,00

Oppo Find X3 Pro 2021 con indice Sar 1,26

Oneplus 9 2021 indice Sar 1,17

Tra quelli che hanno un tasso di assorbimento specifico minore abbiamo:

iPhone 12 2020 con indice Sar 0,47

Huawei Mate 20 Pro 2018 con indice Sar 0,40

Google Pixel 6 2021 con indice Sar 0,98

Motorola Edge 2020 con indice Sar 0,71

Google Pixel 5A 2021 con indice Sar 0,93

Samsung Galaxy Note 10+ con con indice Sar 0,19

Zte Blade V10 con indice Sar 0,13

Se vogliamo sempre restare aggiornati e informati riguardo le informazioni relative agli standard imposti per legge, digitando *#07# sul proprio smartphone e poi premendo sul tasto per avviare la chiamata è possibile consultare tutte le norme.