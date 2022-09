C’è un Paese che ti offre 8 mila euro al mese, per sempre: è ora di cambiare vita!

Avere un buono stipendio è uno dei motivi che, ogni anno, spinge migliaia di giovani a lasciare il nostro bel Paese. Se anche tu stai pensando di cambiare vita e lasciare l’Italia, ti consiglio di dare un’occhiata a questo articolo. Ecco un Paese che ti offre 8 mila euro al mese, per sempre!

Trasferirsi all’estero non è certo una scelta da prendere alla leggera! Significherebbe cambiare vita e cultura, cambiare abitudini e cambiare lingua. Allo stesso tempo, però, è innegabile che può essere una buona idea per vivere meglio. Vediamo qual è il Paese dove si guadagna di più?

Dove conviene vivere?

Quando pensiamo di trasferirci altrove, tra i primi dati a cui prestare attenzione, ci sono le condizioni di lavoro. Da questi, può dipendere buona parte della convenienza del trasloco. Ma quindi, dove conviene vivere? A rispondere a questa domanda ci ha pensato l’ultimo report di Oecd Better Life Index, che ha elencato i Paesi dove si guadagna di più e si vive meglio!

Secondo i dati raccolti, in base allo stipendio medio dei dipendenti e al costo della vita in proporzione ai guadagni, il paese più felice del pianeta è il Lussemburgo.

Lussemburgo, top of the list

Come abbiamo accennato in precedenza, il Lussemburgo occupa il primo gradino del podio tra i Paesi in cui si guadagna di più. Del resto, questo piccolo Paese con una popolazione di poco superiore ai 600 mila abitanti, situato nell’Europa Occidentale, ha un’economia molto avanzata. Basti pensare che si è aggiudicato di recente il terzo posto nella classifica dei paesi più ricchi del mondo e il primo in Europa. Ma non è tutto! Perché, pare che i cittadini del Lussemburgo possano contare su un salario annuale medio pari a novanta mila euro. Sì! Hai capito bene! Un Paese dove si guadagna otto mila euro al mese.

Molti i settori professionali in cui le remunerazioni sono particolarmente alte. Tra questi: servizi bancari e finanziari, servizi immobiliari, edilizia, tecnologia dell’informazione, telecomunicazioni, ingegneria, trasporto merci, turismo, acciaio, metalli, vetro, alluminio, prodotti chimici e biotecnoloigia. Per quanto riguarda le lingue ufficiali, nel Paese viene parlato il lussemberghese, il francese ed il tedesco.

Ah dimenticavo! Il Lussemburgo è anche tra i paesi migliori in termini di qualità della vita. Non solo grazie agli stipendi, ma anche alla sicurezza e i servizi, sia pubblici che privati. Ecco, questi sì che sono dati di cui tener conto quando pensi di trasferirti!