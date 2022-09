Cellulari, settembre da sogno: le migliori offerte sotto i 5 euro

Chi ha detto che, per avere un buon piano tariffario per il nostro cellulare, bisogna spendere tanti soldi? Ecco le migliori offerte mobili di settembre, tutte sotto i 5 euro.

Il panorama delle offerte di telefonia mobile, in Italia, è molto variegato e chi sta pensando di cambiare operatore per avere un piano telefonico più conveniente, si trova di fronte a una vastità di scelta che può disorientare. Ecco alcune tariffe mobile a meno di 5 euro attive nel mese di settembre.

Settembre da sogno: offerte mobile a meno di cinque euro

Votato tra i migliori gestori di telefonia mobile, è 1Mobile il primo operatore a lanciare una allettante proposta sotto i cinque euro per il mese di settembre.

Start Xplus Reward di 1Mobile

L’offerta 1Mobile, si chiama Start Xplus Reward è attivabile al prezzo di 4,99 euro al mese fino al 12 settembre. Dal terzo rinnovo il canone mensile diventa 4,49 per sempre. Si tratta di una promozione ad edizione limitata ed è valida solo per nuovi clienti in portabilità da tutti gli operatori e nuovi numeri. Il costo di attivazione è pari a 10 euro per le nuove attivazioni e in portabilità da Vodafone, 5 euro in portabilità da tutti gli altri operatori. Il piano offerto da 1Mobile comprende: 20 GB di internet in 4G, 10 GB in omaggio dal terzo rinnovo, minuti illimitati verso tutti, 30 SMS e tariffe speciali per l’estero.

Trivela di Rabona Mobile

Tra le migliori offerte mobile sotto i cinque euro al mese Trivela, la nuova promozione di Rabona Mobile.

La Trivela gode di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, SMS senza limiti sempre verso tutti e 33 Giga di traffico Internet in 4G, a soli 4,99 euro ogni mese. La tariffa low cost targata Rabona Mobile, è disponibile sia per nuove utenze che per passaggi da altri operatori. Il traffico internet utilizzabile in roaming è pari a circa 2,8 Giga, mentre, la soglia di minuti e di messaggi è disponibile senza limitazioni. Il costo della SIM è di 19,99 euro, anziché 25 euro, ed include anche un bonus di 25 euro di traffico incluso. Inoltre, richiedendo l’attivazione online, è possibile ricevere gratuitamente la SIM direttamente a casa.

Spusu 1 di Spusu

Spusu è tra gli operatori virtuali di rete mobile in grado di proporre numerose offerte molto interessanti. La migliore offerta Spusu per il mese di settembre è Spusu1.

Spusu1 potrebbe essere l’offerta ideale per chi non possiede un dispositivo mobile di ultima generazione, ma che comunque ha la necessità di collegarsi ad Internet mediante un pacchetto dati. Ad un costo di soli 3,99 euro ogni 30 giorni, è possibile utilizzare 1 Giga di pacchetto dati più 2 GB di riserva, 100 minuti di chiamate e 100 messaggi al mese. Le chiamate sono gratuite per tutti i fissi e mobili nazionali e verso i paesi dell’UE. Il cambio della tariffa non comporta alcun vincolo e / o costo. Inoltre, il cliente ha la possibilità di personalizzare il controllo dei costi e la segreteria telefonica.