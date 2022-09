Legge 104, gli incredibili vantaggi se vuoi acquistare un’auto: in pochi lo sanno

I beneficiari della Legge 104 godono di una serie di agevolazioni per quanto riguarda l’acquista dell’auto. Ma quali sono questi aiuti per chi beneficia della legge e decida di compare una vettura? Vediamo nel dettaglio

Per chi beneficia della Legge 104 quindi ci sono delle agevolazioni per l’acquisto dell’auto: ecco quali sono

I vantaggi di acquistare un’auto con la legge 104

Tanto per cominciare c’è la possibilità di scaricare nella dichiarazione dei redditi il costo pagato per l’acquisto dell’auto, ma anche lo sconto sull’Iva. Si può sfruttare questa chance solo una volta e fino a quattro anni dalla data di acquisto dell’automobile. E’ proprio il portale dell’Agenzia delle Entrate a far chiarezza su questa indicazione.

È giusto domandarsi anche se le agevolazioni possono essere richieste per più acquisti auto o se ci sono casi in cui serve attendere quattro anni prima di poter usufruire di nuovo degli incentivi per chi possiede il beneficio della Legge 104. Vediamo allora nel dettaglio quali sono tutti questi incentivi che vengono concessi per la legge 104.

Sconto Irpef e IVA con la legge 104

Una delle principali agevolazioni è la detrazione Irpef. Ossia la possibilità di scaricare in dichiarazione dei redditi la spesa per l’acquisto dell’auto e lo sconto sull’Iva. La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18mila euro. Si può usufruire nuovamente della detrazione solo dopo quattro anni, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo.

Oltre allo sconto Irpef, la detrazione con la legge 104 permette anche di risparmiare sull’Iva, che sarà infatti applicata al 4% anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate. Inoltre, per le auto destinate al trasporto o alla guida di persone disabili, non si paga né il bollo auto né l’imposta di trascrizione al PRA (Pubblico registro automobilistico) dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà di veicolo nuovi o usati.

Chi può beneficiare della legge 104 e degli sconti sull’acquisto auto: requisiti

È bene specificare che l’acquisto auto con legge 104 è previsto solo per alcune categorie di disabili gravi. La stessa Agenzia delle Entrate ha individuato i requisiti che danno diritto all’agevolazione fiscale che spetta solo a:

non vedenti e sordi;

disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;

disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Quindi per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto auto con legge 104 è necessario che dai verbali di invalidità risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore.

Per l’acquisto auto con legge 104 sono previsti anche dei parametri di reddito. Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare, può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.