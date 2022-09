Grande supermercato assume in tutta Italia: è il vostro momento!

Proprio in questi giorni, un grande supermercato sta assumendo su tutto il territorio nazionale. Potrebbe essere il vostro momento! Ecco come candidarsi.

Può essere frustrante cercare quotidianamente offerte di lavoro, inviare curriculum e attendere per lungo tempo una chiamata o un’email, che spesso neanche arriva. Purtroppo, a causa della brutta crisi economica che stiamo vivendo, il mercato del lavoro non sta attraversando un periodo ottimale e, tutti o quasi, facciamo molta fatica a trovare una professione o ad immetterci nel mercato.

La buona notizia è che non è impossibile riuscire a trovare un lavoro. Difatti, proprio in questi giorni, un colosso nazionale nel settore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) sta selezionando personale da assumere. Stiamo parlando della multinazionale tedesca Aldi. Ecco come candidarsi.

Assunzioni Aldi: ecco come inviare la propria candidatura

Aldi (ALbrecht – Discount) è una nota catena di discount tedesca, fondata in Germania nel 1914 e diffusa in molti stati europei. Dal 2018 ha aperto numerosi punti vendita anche in Italia, soprattutto nelle regioni del Nord. Tuttavia, la continua voglia di crescere nelle altre regioni della penisola, fa prevedere nuove aperture e tante nuove assunzioni di personale.

Le figure ricercate sono numerose e vanno dagli addetti alle vendite a cassieri, responsabili di reparto, magazzinieri, impiegati, manager, commessi e altri profili. Vediamo ora come procedere per inviare la propria candidatura.

Come candidarsi?

Per candidarsi basta visitare il sito aziendale e aprire l’area web dedicata alle carriere Aldi. Successivamente, è opportuno controllare con attenzione le posizioni aperte e, selezionare quelle che sentite più vicine alle vostre abilità professionali. Infine, potrete inviare la candidatura su quella di vostro interesse.

Lavorare nella GDO: come scrivere un curriculum vitae di successo

Ricordate che l’obiettivo primario di un curriculum vitae è quello di spiccare tra gli altri e colpire il recruiter, in modo da ottenere la posizione desiderata. Per cui, strutturate in maniera professionale ed ordinata il vostro curriculum, inserendo tute le informazioni necessarie. Ricordate che è il vostro bigliettino da visita!

Aprite il CV con i vostri dati personali e le informazioni di contatto. Inoltre, quando ci si candida per un ruolo a contatto con il pubblico, una buona idea potrebbe essere anche aggiungere una foto, che sia il più professionale possibile.

Successivamente, indicate il grado di istruzione e l’elenco delle esperienze di lavoro che ritenete più attinenti alla posizione ambita. Infine, per essere certi di inviare un curriculum vitae di successo, compilate con attenzione la sezione competenze. Le abilità possedute, soprattutto se attinenti alle richieste della posizione di lavoro aperta, possono far colpo sul recruiter e farvi ottenere il posto di lavoro tanto ambito!