Iliad contro tutti: le nuove offerte e una sorpresa

Altroconsumo: arrivati i risultati dei test che certificano passi in avanti della rete Iliad. Si registrano importanti progressi sul fronte prestazioni.

Il 2022 sarà un anno di nuove offerte per Iliad. Sono tantissime le nuove promozioni da attivare: Iliad Giga 150 Flash; Iliad Giga 300; Iliad Giga 80; Iliad Voce. Questa 4 offerte tariffarie potrete attivarle almeno fino al 15 settembre.

La rete Iliad sta superando anche Tim e WindTre in velocità di download, quindi vi conviene sempre dare un’occhiata alle nuove offerte dal sito ufficiale. Grazie al grafico stilato da Altroconsumo, basato sul lavoro e sulle ricerche fatte dall’associazione, è possibile chiarirsi maggiormente le idee prima di effettuare il passaggio dal nostro vecchio operatore a Iliad.

Qual è il gestore migliore? Iliad fa passi avanti

La classifica stilata da Altroconsumo considera la velocità di download, upload e la qualità del servizio sulle reti 2G, 3G e 4G degli operatori di telefonia mobile dalla loro app CheBanda. Il periodo di riferimento della classifica, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, vede in testa la Vodafone con 30.054 punti. Iliad, invece, con 24.871 punti, riesce però a conquistarsi il secondo posto grazie ai risultati ottenuti dalla sua nuovissima rete 4G.

Anche se molte aziende stanno investendo tanto sulle nuove reti 5G, Iliad ha deciso di continuare ad investire anche sulla rete 4G, migliorando in questo modo di molto il suo servizio. La società sta implementando anche il proprio network proprietario, in modo tale da poter offrire ai propri clienti un’esperienza di navigazione sempre più affidabile e migliore.

La ricerca, inoltre, come abbiamo già detto, stila il punteggio totale prendendo in considerazione la generale qualità del servizio internet, quindi, si può dire che il risultato del monitoraggio di Altroconsumo è assolutamente affidabile per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

Il plus del passaggio a Iliad, non consiste solo nel poter usufruire di tariffe e offerte convenienti, ma è caratterizzato anche dalla sicurezza degli importanti investimenti sulla rete e sulle nuove tecnologie portate avanti dall’azienda.

A tal fine, molto importante è l’accordo stipulato con WindTre per creare una nuova società congiunta che dovrebbe occuparsi della gestione della rete in alcune aree remote del Paese.