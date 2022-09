Gratta e vinci, il nuovo tagliando promette faville: il suo nome è tutto un programma

In certi momenti la speranza degli italiani si riversa nella possibilità di ricevere una buona dose di fortuna. Il gioco con la dovuta moderazione spesso diventa l’occasione per poter riemergere da una situazione critica e dalla quale almeno per il momento non si intravede via d’uscita.

I gratta e vinci sono una delle opzioni nella quale gli italiani ripongono le proprie speranze. Vediamo insieme l’ultimo arrivato, sembra essere speciale!

Il nuovo gratta e vinci che promette bene: qual è il suo nome

Vincere è diventato in qualche modo l’unico obiettivo degli italiani. In una fase storica così drammatica è giusto immaginare quanto i cittadini possano sentirsi spinti a tentare la fortuna a colpi di giocate attraverso le più note lotterie presenti in giro sul territorio. Gratta e vinci, Lotto e Superenalotto vanno per la maggiore considerata la qualità dei premi a disposizione. Una piacevole sorpresa attende tutti i giocatori italiani. É arrivato un nuovo gratta e vinci, vediamo qual è.

Gli ultimi mesi hanno visto chiaramente la ribalta del Superenalotto con il jackpot che ha abbondantemente superato i 260 milioni di euro. Una somma che fa gola a milioni e milioni di giocatori, un vero e proprio record per il nostro paese, che supera abbondantemente il precedente primato di Lodi nel 2019 con una vincita pari a 209 milioni di euro. L’ultima affermazione al Superenalotto, l’ultimo sei insomma, risale al maggio 2021, quando a Montappone un piccolo paesino nelle Marche, un fortunato giocatore riuscì a conquistare la bellezza di 156 milioni di euro.

Ma la vera novità adesso risiede nel nuovo tagliando di gratta e vinci, una vera sorpresa per gli italiani.

Un nuovo gratta e vinci per gli italiani: la svolta nel mondo del gioco

Di recente è stata annunciata, una nuova lotteria che farà felici i milioni di giocatori che periodicamente affollano le ricevitorie. L’Agenzia delle Accise ha infatti di recente indetto una nuova lotteria nazionale, attraverso una determinazione direttoriale firmata dal direttore generale Marcello Minenna. La lotteria istantanea si chiamerà “Fai 13”. Il singolo biglietto per partecipare al gioco avrà un prezzo di 5 euro, con premio massimo ottenibile di 500mila euro.

Su ogni biglietto saranno presenti cinque giocate indicate rispettivamente dalle seguenti scritte: Giocata 1, Giocata 2, Giocata 3, Giocata 4, Giocata 5. Sarà inoltre presente una sezione denominata Numero vincente con l’immagine di una sfera ed il simbolo dell’euro. Un’altra sezione denominata I tuoi numeri con l’immagine di tre simboli: tre coppe nella giocata 1, tre corni nella giocata 2, tre diamanti nella giocata 3, tre quadrifogli nella giocata 4 e tre stelle nella giocata 5.

L’ultima sezione presente sul biglietto della nuova lotteria sarà poi denominata “Numero Bonus” e porterà l’immagine di una sfera con relativo moltiplicatore associato al numero bonus. Nelle giocate 1-3-5 avrà valore X2, mentre nelle giocate 2-4 avrà valore X5.

Per ogni giocata sarà necessario scoprire il Numero vincente, I tuoi numeri ed il Numero bonus. Se ne “I tuoi numeri” sarà presente il “Numero vincente” si andrà a vincere il premio corrispondente. Se dovesse invece trovarsi il “Numero bonus” si andrà a conquistare il premio corrispondente aumentato dal relativo moltiplicatore.

Nel caso in cui un singolo biglietto dovesse portare a più premi, si andranno a sommare i relativi importi conquistati. Una nuova opportunità per i giocatori italiani che ancora sperano nella fortuna.