Oroscopo e Superenalotto, scintille in arrivo per tre segni zodiacali: fortuna al gioco e non solo

Weekend fortunato. Ecco per chi

L’aura fortunata della Luna in Pesci regalerà un weekend molto fortunato al segno affine del Toro. In particolare, tutti quelli nati tra il 21 aprile e il 20 maggio potrebbero avere una grossa promozione in arrivo, frutto del duro lavoro finalmente ripagato.

Anche il Capricorno verrà illuminato dalla luce di questa Luna pienissima. Dopo mesi in fondo alle classifiche, finalmente arriva un po’ di fortuna anche per chi è nato sotto questo segno. Sarà sicuramente un mese complicato e pieno di cambiamenti, eppure la Luna farà risaltare e aumentare tutte le vostre energie positive. Approfittatene questo week end per riposare bene pronti per ripartire al meglio il prossimo lunedì.

Tanta fortuna in amore per il segno d’acqua del Cancro grazie alla sua affinità con i Pesci. I single saranno protetti dalla Dea bendata, ma anche per le coppie tanta fortuna. Per voi potrebbero concretizzarsi, durante questo weekend, i vostri sogni di vita insieme.

State attenti a tutti i segnali e non lasciatevi scappare nessuna occasione. Voi single, soprattutto, attenti ai flirt! Potrebbero trasformarsi in una relazione da farfalle nello stomaco.