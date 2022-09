Patrizio Rispo, sapete quanto guadagna? Il più amato di Un posto al Sole

Noto per vestire i panni di Raffaele Giordano in Un Posto al Sole, Patrizio Rispo è tra gli attori più celebri ed apprezzati dal pubblico italiano. Ma sapete quanto guadagna il più amato di Un Posto al Sole?

Vera e propria colonna portante di Un Posto al Sole, dal 1996 Patrizio Rispo ricopre il ruolo di Raffaele Giordano, l’amato e apprezzato portiere di Palazzo Palladini. Ma sapete quanto guadagna l’attore per prestare il suo volto ad uno dei personaggi più amati del cast della nota soap napoletana? Scopriamolo!

Un posto al sole…la soap dei record

Un Posto al Sole, negli anni, si è guadagnata la fama di soap più longeva ed amata dal pubblico italiano. È dal 1996 che la fiction, ambientata a Napoli e interamente prodotta in Italia, vanta share davvero soddisfacenti. In alcune puntate si è arrivati al 15% di share (quasi due milioni e mezzo di telespettatori).

Del resto, la soap di Rai tre ha regalato ai telespettatori, storie sempre nuove ed al passo con i tempi, sempre vicine a ciò che accade ogni giorno ad ognuno di noi. Le vicende in cui vengono coinvolti gli abitanti di Palazzo Palladini, potrebbero accadere a chiunque nella vita reale. Proprio questo, sembra essere la chiave del successo della fiction, tanto da essere considerata una vera e propria pietra miliare della sua emittente Rai Tre.

Un personaggio senza il quale proprio non riusciremmo ad immaginare Un Posto al Sole, è senza dubbio il simpatico portiere del Palazzo, Raffaele Giordano, magistralmente interpretato dall’attore napoletano Patrizio Rispo.

Patrizio Rispo… tra carriera, vita privata e compensi

Nato a Napoli il 26 agosto 1956, Patrizio Rispo è un attore molto amato dal pubblico, del piccolo e del grande schermo. Sposato dal 2001 con l’attrice Maria Francesca Villani, dalla loro unione sono nati due splendidi figli, Giordano e Tommaso.

L’attore napoletano, ha alle spalle una carriera che dura da oltre 40 anni e vanta importantissime esperienze, in teatro ma anche in tv e al cinema. Ma è stato indubbiamente il ruolo di Raffaele Giordano in Un Posto al Sole, che lo ha reso popolarissimo presso il grande pubblico. Del resto, il suo personaggio è uno dei più famosi e amati della soap napoletana.

Ma alcuni fan, si sono chiesti “quanto guadagna effettivamente l’attore per prestare il suo volto ad uno dei personaggi più amati del cast di Un Posto al Sole?”. Dare questa risposta non è certo facile perché dati ufficiali non sono stati diffusi. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, pare che gli attori della nota soap napoletana, percepiscano da mille a 5 mila euro a settimana.

A seconda della popolarità e dall’indice di gradimento del personaggio. Per cui, è possibile ipotizzare che Patrizio Rispo, nei panni di Raffaele Giordano, sia tra i più pagati del cast della popolarissima fiction di Rai tre.

Potrebbe percepire un compenso che si aggira intorno ai 5 mila euro a settimana. Ad ogni modo, come abbiamo anticipato, non esiste alcuna conferma al riguardo ma si tratta solo di indiscrezioni.