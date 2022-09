Caro carburante: i metodi infallibili per risparmiare sul serio

Il caro carburante, che in questi ultimi mesi affligge tanti milioni di italiani, può essere combattuto con efficacia. Ecco tutti i metodi infallibili per risparmiare sul serio.

In questo periodo abbiamo assistito a vertiginosi aumenti dei prezzi di benzina e gasolio, ma anche metano e GPL. Sfortunatamente, almeno per il momento, la situazione non sembra dare cenni di miglioramento. Per cui, è necessario per tutti noi, capire come risparmiare carburante, che si tratti di benzina, gasolio o altro.

Caro carburante: ecco i consigli per risparmiare

Il costo del carburante è, senza dubbio, una voce di spesa importante per tutti i bilanci familiari. Quindi come fare per consumare meno e quindi risparmiare sul serio? Ecco alcuni semplici accorgimenti che ci permetteranno di risparmiare al volante consumando meno carburante.

La regola di base per evitare sprechi di carburante è, innanzitutto, effettuare una corretta e regolare manutenzione della nostra auto. Un altro accorgimento, che può sembrare banale ma è estremamente importante, è adottare uno stile di guida corretto. Dunque, cercare di mantenere un andamento di marcia moderato e costante.

Un’altra buona soluzione per proteggere il nostro portafogli, oltre che l’ambiente che ci circonda, è spegnere il motore della nostra auto durante le soste prolungate. Inoltre, è bene ricordare di non esagerare con l’utilizzo del climatizzatore o dell’impianto di riscaldamento, entrambi sottraggono energia al veicolo, consumando più velocemente carburante. Attenzione, infine, ai carichi inutili, che possono incrementare i consumi fino al 40 per cento. Per questo alleggeriamo il bagagliaio della nostra auto eliminando tutto ciò che non è strettamente necessario.

Come risparmiare carburante: attenzione a questi dettagli sottovalutati

Oltre ad assumere uno stile di guida consapevole, ci sono altri piccoli accorgimenti che potrebbero essere utili per risparmiare un po’ di soldini sul carburante. Innanzitutto, sarebbe meglio prestare attenzione alle fluttuazioni di prezzo, e approfittare dei momenti in cui i prezzi sono più bassi.

Anche la tecnologia può esserci d’aiuto nella lotta al caro carburanti. Esistono, infatti, comode applicazioni e servizi online “trova-prezzo”, in grado di individuare in tempo reale i distributori più convenienti nelle vicinanze. Una volta individuato il rifornimento che offre il prezzo più basso, potrebbe essere una buona idea iscriversi ad eventuali programmi fedeltà.

Caro carburante: le alternative da considerare

Una buona soluzione per risparmiare sul carburante, potrebbe essere pensare ad un modo alternativo per spostarci. Se proprio non è possibile spostarci a piedi, una validissima alternativa all’utilizzo della nostra auto, potrebbe essere il trasporto pubblico. Oppure è possibile considerare l’acquisto o il noleggio di un comodo mezzo sostenibile.