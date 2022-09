Supermercato: perché l’acqua si trova sempre lontana dall’ingresso, il trucchetto

Ci sarà capitato tante volte di andare a fare la spesa e di chiederci sempre perché le bottiglie di acqua si trovino sempre lontano dall’ingresso dei supermercati. Per chi non ci avesse mai prestato attenzione sono sempre molto lontane rispetto l’ingresso dei supermarket. Vediamo perché.

Per quale motivo si è sempre deciso di posizionare le casse dell’acqua lontano dall’ingresso dei market in cui ogni giorno tantissime persone vanno a fare la spesa per acquistarle? Il motivo sembra essere fatto completamente a favore del cliente anche se non ci avevamo mai pensato. Le bottiglie come tutti sappiamo sono decisamente il prodotto più pesante e voluminoso che è presente nella nostra spesa settimanale o quotidiana. Proprio per questo la scelta di posizionare l’acqua lontana dall’ingresso potrebbe essere fatta per il bene dei clienti.

Eppure le cose non stanno esattamente cosi, perché se il cliente si caricasse sul carrello l’acqua appena entrato nel supermercato per lui vorrebbe dire doversi recare molto prima alle casse per pagare visto che il carrello in questo modo sarebbe quasi pieno, e le casse molto vicine. Senza contare che sempre per lo stesso motivo nessuno avrebbe voglia di fare un giro per le altre corsie alla ricerca di altri prodotti con un carrello che già pesa come un macigno. Insomma davvero una pensata molto furba che forse da oggi in poi per il grande dispiacere dei proprietari dei supermercati, non sarà più un segreto per nessuno.