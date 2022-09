Vivere oltre i 100 anni: a cosa non ha mai rinunciato chi oggi ne ha 118

Se anche tu stai cercando di capire come vivere più a lungo, allora devi assolutamente leggere la storia di Suor André, una donna di 118 anni sopravvissuta al Covid-19. Nelle prossime righe vediamo insieme a lei il suo segreto di lunga vita.

Suor André ha 118 anni. Vediamo durante tutta la sua vita a cosa ha rinunciato e a cosa no. I segreti della donna, scopriamoli.

Come vivere più di 100 anni? ascoltiamo i consigli di chi ne ha 118: Suor André

Si chiama Suor André ed è la donna più longeva al mondo con 118 anni sul passaporto. É una religiosa, all’anagrafe Lucile Randon, nata l’11 febbraio del 1904 che vive nel sud della Francia. La donna in giovane età ha lavorato come insegnante, istitutrice e si è presa cura dei bambini durante la seconda guerra mondiale.

Nel 1944 ha preso i voti e il nome di suor André ed ha così trascorso 28 anni lavorando con orfani e anziani in un ospedale di Vichy, in Francia. Un attività che ha sicuramente rafforzato il suo spirito, rendendolo instancabile, fino a farle raggiungere il record di persona vivente più longeva al mondo con i suoi lunghi 118 anni.

Volete sapere il suo segreto per mantenersi così in forma? Si tratta di due vizi impensabili e del suo concetto di vita ovvero il concedersi tutto con moderazione. Il suo elisir di lunga vita ha interessato tutti a tal punto che qualche giorno fa persino la CNN ha deciso di intervistarla. Vediamo nel dettaglio cosa ha raccontato.

Il segreto di Suor André, la donna più longeva al mondo: ha 118 anni

Per la suora francese il segreto per vivere a lungo è racchiuso in due vizi alimentari: vino e cioccolato. Suor André ha confessato che si concede spesso, ma con moderazione, questi due cibi.

La donna ha anche dichiarato ai microfoni della CNN di amare i gusti semplici ma avere una particolare predilezione per i dolci e il cioccolato. Mangia di tutto ma ogni tanto ama sorseggiare un bicchiere di vino rosso che, a detta degli operatori sanitari, sarebbe il suo segreto di lunga vita.

Cioccolato e vino: allungano davvero la vita?

La domanda sorge spontanea: ma cioccolato e vino fanno veramente allungare la vita? Secondo la scienza sì e il merito è degi antiossidanti presenti nel cacao che aiutano a combattere lo stress ossidativo, ovvero il responsabile dell’infiammazione nel corpo e nel cervello.

Attenti però perchè non tutto il cioccolato è uguale. Più alta è la percentuale di cacao presente e maggiore è il beneficio per la salute. Scegli cioccolato fondente dal 70% in su.

La stessa cosa vale per il vino. Se consumato in piccole quantità, grazie agli antiossidanti presenti nella bevanda, ci si può proteggere dalle malattie cardiovascolari. Funzionerà per tutti questo segreto?