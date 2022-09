Bonus disabili, gli incredibili sconti: conosciamolo meglio

Non tutti sanno quali sono i bonus, gli sconti e le agevolazioni a cui possono accedere i disabili e gli invalidi con legge 104: scopriamoli tutti.

La legge 104 è pensata per garantire alle persone con disabilità grave la possibilità di curare la malattia e di usufruire di numerosi benefici e agevolazioni importanti.

Nell’ultimo periodo al centro delle preoccupazioni dell’opinione pubblica ci sono stati i rincari bollette: proprio alle persone affette da disabilità spetta un bonus sulle bollette di luce e gas. In particolare per quanto riguarda l’energia elettrica, sono previste agevolazioni che prendono il nome di “bonus elettrico per disagio fisico”: prevedono sconti sull’erogazione dell’energia laddove nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità, o una persona che è costretta a letto e ad utilizzare particolari apparecchiature elettriche per restare in vita. Il bonus di questo tipo va richiesto attraverso un’apposita domanda ad ARERA allegando tutti i documenti necessari: a richiesta approvata, lo sconto in bolletta diventerà automatico.

Agevolazioni per persone disabili: sconti su carburante, viaggi e internet

Le persone con disabilità possono richiedere anche sconti e bonus su benzina e diesel utilizzando il servizio “Self per tutti” anche quando l’operatore si dedica all’erogazione del carburante. Questo bonus consiste in uno sconto di circa 30 centesimi applicabile da tutte le pompe di benzina aderenti che esibiscono un bollino specifico con il nome del progetto. Inoltre con la legge 104 e il verbale di validità è possibile ottenere anche l’esenzione del bollo auto o uno sconto sull’IVA al 4% per l’acquisto di una nuova auto.

Passiamo al settore utenze: le compagnie telefoniche devono applicare uno sconto alle persone con disabilità, come stabilito da AGCOM, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Per il 2023 dovrebbe essere confermata la possibilità di richiedere uno sconto del 50% sugli abbonamenti del telefono fisso e mobile.

Le persone che devono fare i conti quotidianamente con la disabilità possono usufruire anche di bonus per trasporti e viaggi: le città italiane hanno previsto sconti per le persone con disabilità che utilizzano mezzi pubblici, come è pubblicizzato sui siti internet dei vari comuni o della propria regione di appartenenza. Per chi non usa i mezzi pubblici, c’è anche il bonus taxi, che può essere richiesto anche da anziani e donne in gravidanza: queste categorie di persone possono usufruire di trasporto gratuito. Alla lista delle agevolazioni previste per le persone disabili si aggiungono anche assistenza a bordo e a terra per voli aerei e tessera blu ferroviaria.