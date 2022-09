Regina Elisabetta, perché festeggiava due compleanni: lo sapevate?

Ci ha lasciati uno dei personaggi più autorevoli della nostra epoca: Elisabetta II, al secolo Elizabeth Alexandra Mary Windsor. Di lei si è parlato tantissimo, ma non tutti sanno che Sua Maestà la regina festeggiava due compleanni. Ecco il perché di questa bizzarra tradizione.

Sono tante le curiosità circa la vita della Queen del Regno Unito. Ad esempio, lo sapevate che Sua Maestà aveva due compleanni? Ebbene sì! La Regina del Regno Unito non spegneva una sola volta all’anno le candeline ma bensì due. La prima nella sua data di nascita effettiva, il 21 aprile, la seconda, (quella istituzionale) nel mese di giugno.

Regina Elisabetta: perché festeggiava due compleanni?

Nata il 21 aprile di novantasei anni fa, la regina Elisabetta non festeggiava il giorno del suo compleanno come tutti noi, sarebbe stato troppo semplice! Ma in qualità di Queen del Regno Unito, per tradizione, festeggiava il suo giorno speciale ben due volte! Infatti, Sua Maestà festeggiava sia nel suo effettivo giorno del 21 aprile che il secondo sabato di giugno. Ma sapete perché?

Da secoli ormai, per i sovrani del Regno Unito, la tradizione vuole che ci siano una celebrazione pubblica e una privata. Per cui, il compleanno della regina Elisabetta veniva per tradizione celebrato due volte l’anno. Come abbiamo già detto, la prima nella sua data di nascita effettiva, la seconda nel mese di giugno.

L’istituzione del doppio compleanno per i sovrani del Regno Unito, ha origini piuttosto antiche. Risale addirittura, ai tempi di re Edoardo VII. Il motivo? Semplici esigenze climatiche!

Difatti, il compleanno del monarca cadeva nel mese di novembre e, spesso, i festeggiamenti avvenivano sotto la pioggia e al freddo. Considerando che a quell’epoca, senza tv né social, le celebrazioni pubbliche di questo tipo erano uno dei pochi moneti di vicinanza tra popolo e sovrano, la data ufficiale della nascita del monarca fu spostata in primavera. In questo modo, ci si assicurava di avere maggiori probabilità di bel tempo per la cerimonia dei festeggiamenti.

Il compleanno istituzionale di Sua Maestà la regina Elisabetta

Come da tradizione, dunque, anche Sua Maestà la regina Elisabetta aveva il suo compleanno istituzionale. I festeggiamenti si tenevano ogni anno, il secondo sabato di giugno, ed erano celebrati con la tradizionale parata militare Trooping The Colour.

Lo spettacolare corteo militare nel centro di Londra, al quale prendono parte più di 1400 soldati, 200 cavalli e una banda di 400 musicisti. E che celebra i compleanni ufficiali dei sovrani britannici con 41 colpi di cannone da parte delle forze armate.