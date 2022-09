Supermercato, attenti al vino: vogliono farci spendere di più con un trucchetto

Molti di noi quasi ogni giorno vanno al supermercato. Tantissime persone fanno la spesa anche più di una volta a settimana. Essendo un luogo che frequentiamo così spesso dovremmo conoscerlo meglio. Infatti ci sono alcuni piccoli trucchi di marketing che forse non conosciamo.

Occhio a questo prodotto al supermercato, ci sono dei trucchetti che ci fanno spendere di più. Vediamo quali sono.

Attenti al supermercato, ci sono dei trucchetti per farci spendere di più

Per molti forse sarà scontato ma per altri invece sarà una piccola nuova scoperta. I supermercati usano diverse strategie di marketing che porterebbero il cliente a comprare più prodotti e quindi a spendere di più. In questo caso, non stiamo parlando di truffe o inganni, ma molto più semplicemente di pubblicità e di strategie che attirano coloro che entrano nel supermercato. Una tecnica, usata dai reparti marketing che serve proprio a invogliare il cliente all’acquisto, e anche il supermercato come ogni negozio esistente si avvale di questa facoltà.

Attenzione ai vini al supermercato: potrebbero farci spendere di più

Quando andiamo a fare la spesa potremmo incontrare diversi trucchi che potrebbero portarci a spendere più soldi del previsto. Per esempio, dovremmo guardare bene le buste che contengono i nostri biscotti preferiti. Si dice che il loro colore è una vera e propria strategia di marketing che ci porterebbe a comprarli molto più spesso. Un altro trucco forse meno conosciuto riguarda proprio i nostri amati vini. Infatti, dovremmo osservarla molto più attentamente perché la disposizione di questi prodotti potrebbe farci comprare quelli più costosi.

Il reparto dei vini è forse uno dei più frequentati del supermercato. Si tratta molto spesso di prodotti che molti di noi comprano ogni settimana e che attirano tantissimi clienti. In questo caso, però, dovremmo osservare meglio la loro disposizione, perché ci sono diversi trucchi che forse ancora non conosci.

In particolar modo, potremo facilmente notare in diversi punti vendita o supermercati, che ci sono selezioni di vini anche molto distanti tra di loro. Solitamente i vini più pregiati e costosi sono contenuti in teche di legno che ricordano l’idea di enoteche e cantine. Questa visione porta il cliente a gettarsi su quella selezione, spesso non considerando che ce n’è anche un’altra più o meno distante con prodotti più economici anche se ovviamente meno pregiati. Perciò, detto questo occhio ai vini al supermercato perché c’è un piccolo trucco di marketing che adesso dovremmo conoscere.