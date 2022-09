Fine estate, se inizi una dieta non fare questi errori: cosa rischi

Sono diversi i comportamenti che andrebbero evitati quando si inizia un percorso di dimagrimento, i quali purtroppo molto spesso diventano un’abitudine. Anche chi viene seguito spesso incappa in alcuni pessimi errori. Vediamo quali.

Quando si inizia la dieta ci sono alcune cose che non bisognerebbe assolutamente fare, anche se spesso diventano un’abitudine: di cosa si tratta

Se fai una dieta evita questi errori: quali sono

Dopo un’estate all’insegna dell’eccessivo relax o comunque di stacco da regimi alimentari severi, è ora di rimettersi a dieta. C’è chi si affida ad un professionista e chi fa da sé, spesso però facendo degli errori. Va detto che seguire un’alimentazione sana e attenta non richiede per forza di cose l’affidarsi a un nutrizionista, ma dimagrire correttamente e con i giusti tempi forse sì.

La prima cosa da non fare assolutamente quando si è a dieta, è quella di ridurre troppo le calorie, adottando un regime molto restrittivo. Ciò, pur facendo dimagrire nel breve tempo, nel medio-lungo termine vi porterà solo danni e non sarà per niente sostenibile né dal corpo e né dalla mente. A ciò si collega l’abitudine di saltare qualche pasto se non si sente l’estrema necessità di mangiare, e quindi sorge il problema.

Bere poco è un altro errore da evitare: un corpo idratato elimina meglio scorie e tossine e, inoltre, contribuisce ad una sana flora intestinale. Tutto ciò, consente di perdere peso più velocemente e in maniera regolare. Eliminare del tutto zuccheri e grassi, anche quelli buoni, è una delle abitudini sbagliate che sono più diffuse tra chi si mette a dieta. Va infatti quotidianamente mangiata la frutta e introdotti grassi buoni, provenienti da frutta secca, olio e pesce per una sana alimentazione.

Altre sane abitudini quando si è a dieta: gli errori da non fare

Dormire meno di 7-8 ore a notte e non fare attività fisica, inoltre, sono i due comportamenti sbagliati che vengono adottati al di fuori della tavola, ma che quando si vuol dimagrire devono essere cambiati se non si vuole vedere rallentare i risultati ed essere continuamente fuori forma nell’affrontare gli impegni quotidiani. L’attività fisica dona al corpo la spinta giusta per resistenza ed energia quotidiana. Allenarsi almeno due volte a settimana può contribuire positivamente alla buona riuscita della vostra dieta, o comunque ad uno stile di vita sano ed equilibrato, di chi mangia bene e si allena uguale. Il sonno invece contribuisce al buon funzionamento del nostro organismo, si sa, chi si sveglia riposato rende di più.