Eurospin, offerta irrinunciabile a pochi centesimi: scaffali quasi vuoti

Il caro bollette e i rincari generali su benzina e generi alimentari stanno mettendo in ginocchio gli italiani che affollano i supermercati più economici, per approfittare delle offerte.

L’inflazione in Italia sta raggiungendo i massimi storici e il rischio per le famiglie è quello di riuscire con difficoltà ad arrivare alla fine del mese: l’alternativa è rappresentata dall’acquisto di prodotti in offerta venduti a prezzi davvero stracciati.

Bisogna prestare molta attenzione ai soldi che si spendono e la gestione economica diventa sempre più difficile: prioritarie sono le spese per la casa e per i prodotti alimentari, generi che hanno subìto forti rincari negli ultimi mesi. Secondo l’Organizzazione dei consumatori e degli utenti, 9 prodotti su 10 costano di più rispetto allo scorso anno e quindi il costo della spesa è aumentata del 15%. In alcuni caso i prodotti sono aumentati del 40, 50% e si supera anche questa percentuale: prendiamo come esempio l’olio di semi di girasole che costa ora addirittura il 118% in più rispetto all’anno scorso.

Prodotti in offerta Eurospin: acquisto a prezzi bassi di pasta e altri generi alimentari

Per combattere questi folli rincari sono molti i discount e i supermercati che hanno deciso di conservare offerte importanti e prezzi bassi su alcuni prodotti di uso quotidiano. Stando ai dati raccolto l’Eurospin è risultato come uno dei discount più economici in cui fare la spesa. L’azienda ha pensato di andare incontro ai bisogni dei clienti variando di settimana in settimana le offerte sui principali prodotti che servono da sostentamento agli italiani per la vita di tutti i giorni. In questa settimana, quella che va dal 15 settembre al 25 settembre, Eurospin ha lanciato un’originale iniziativa dal titolo Donare di gusto in cui è protagonista la pasta.

In cosa consiste questa promozione? Per ogni confezione di pasta Tre mulino al 100% Grano Italiano acquistata, 10 centesimi saranno donati alla campagna di Banco Alimentare “Donare di Gusto” destinata ad aiutare le famiglie in difficoltà. Le confezioni di pasta hanno un prezzo piuttosto contenuto: il pacco da 500 grammi da Eurospin costa solo 79 centesimi. Ma la pasta non è l’unico genere alimentare di prima necessità che la catena di discount ha deciso di mettere in promozione per il mese di settembre. Ecco i prodotti su cui è possibile risparmiare questa settimana con i relativi prezzi:

sfoglia per lasagne verde a 1,19 euro,

tagliatelle paglia e fieno a 1,39 euro,

panbauletto integrale a 0,99 euro,

grissini croccanti ai cereali a 1,19 euro,

taralli al finocchio a 1,05 euro,

sfoglie croccanti a 1,19 euro