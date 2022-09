Lidl, c’è anche l’auto elettrica e la puoi pagare a rate: provare per credere

È possibile noleggiare una fantastica auto elettrica da Lidl a soli 222 Euro al mese. Ecco come la catena di supermercati cerca di aiutare l’Ambiente.

In Italia la vendita di auto elettriche non sta andando molto bene, ma per fortuna Lidl ha ideato un’iniziativa che forse ci farà cambiare idea. Scopriamola nel dettaglio.

Auto elettrica Lidl da pagare a rate: tutti i dettagli dell’iniziativa

Pensare di acquistare un’auto elettrica adesso è abbastanza difficile. Da una parte gli italiani vorrebbero maturare e sfruttare la tecnologia per risparmiare e inquinare di meno. Dall’altra però sembra che i nostri passati Governi non abbiano investito molto bene sul settore innovazione, e siamo ancora un po’ indietro rispetto agli altri Paesi europei e non.

La guerra non ci voleva, e il rincaro dell’energia ha dato un duro colpo all’economia, e dunque anche al settore automobilistico, che stava cominciando a prendere una nuova direzione. L’energia costa troppo, e dunque perché dovremmo passare ad un’auto elettrica? Anche la benzina costa cara, ma almeno non dobbiamo spendere soldi per comprare un’auto nuova.

La famosa catena di supermercati Lidl ha trovato la soluzione. Non è necessario acquistare un veicolo elettrico, perché possiamo noleggiarlo a lungo termine proprio nei punti vendita della famosa catena di discount. Ecco come funziona l’offerta.

Auto elettrica da Lidl con soli 222 euro al mese, incredibile ma vero, i dettagli

In alcuni Paesi UE Lidl aveva già attuato forme di noleggio di auto, modelli del calibro Renault Twingo e Clio, Fiat 500 e Kia Stonic e l’iniziativa aveva riscosso molto successo.

Oggi la famosa catena di supermercati va oltre e offre il noleggio di un’auto elettrica ad un prezzo incredibile. L’auto in questione è l’Elaris Finn, un veicolo elettrico a zero emissioni, una city car realizzata in Cina e prodotta da una società operante a Grunstadt.

Le caratteristiche dell’auto la rendono molto appetibile: piccola, compatta, ma al tempo stesso con finiture di design. Si tratta di una soluzione economica per passare all’elettrico e al tempo stesso non farsi mancare il comfort di un’auto premium.

L’iniziativa nacque dapprima in collaborazione col portale Like2Drive, dove è possibile noleggiare auto a medio e lungo termine. In pratica, una persona può evitare di investire tanti soldi nell’acquisto di un’auto nuova. Può noleggiarla invece per 6 mesi, un anno o più. Nella cifra mensile è tutto compreso. Assicurazione, bollo, manutenzione e molte altre opzioni.

Stessa cosa per l’auto elettrica Lidl. Il costo mensile per il noleggio è di 269 Euro, ma per chi è cliente fidelizzato la cifra scende addirittura a 222 Euro al mese. In pratica, anche meno della rata che solitamente ci ritroviamo quando acquistiamo un auto. E poi possiamo finalmente usare un’auto elettrica, e aiutare a diminuire l’inquinamento ambientale.