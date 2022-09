I lavori più pagati per chi davvero vuole cambiare vita: scegli il tuo

Quali sono i lavori con cui si guadagna di più al mondo? Per chi davvero vuole cambiare vita, ecco un’interessante panoramica sui lavori più pagati. Che aspetti? Scegli il tuo!

Per chi vuole voltare pagina ed è alla ricerca di un nuovo impiego magari ben retribuito, potrebbe essere necessario e conveniente sapere quali siano i lavoro con cui si guadagna di più al mondo. In più, sapere quali sono i lavori più retribuiti può essere utile anche in vista di un percorso formativo, in modo da scegliere la giusta strada da percorrere. Vediamo, quindi, quali sono i lavori più pagati del momento, al mondo.

I lavori più pagati al mondo: ecco la classifica

Alcuni lavori più pagati al mondo già li conosciamo, ma escludendo profili come i cantanti, i calciatori, gli attori ed i proprietari di aziende, ci sono altre professioni molto ben retribuite e che possono davvero sorprendere.

Ebbene, per essere pagati 20 mila euro al mese o anche più, non serve necessariamente essere famosi ma basta individuare la giusta professione. Ma quale? Ecco quali sono i lavori più pagati al mondo.

Al terzo posto nella classifica dei lavori più pagati al mondo c’è il notaio. Approssimativamente, un notaio ha un reddito che oscilla tra i 50 mila ed i 300 mila euro annui.

Si piazza al secondo posto nella top 3 dei lavori più pagati al mondo, il broker. Un mestiere piuttosto affascinante e a quanto pare davvero molto redditizio. Il reddito medio mondiale di un broker si aggira intorno ai 115 mila euro annui.

Ad occupare il primo gradino del podio tra i lavori più pagati al mondo, il medico. Negli Stati Uniti, ad esempio, un anestesista o un chirurgo guadagna oltre 200 mila dollari annui, mentre un dentista arriva a guadagnare ben 175 mila.

Chiaramente le retribuzioni non sono uguali in tutto il mondo e questa è una classifica stilata sulla base della media mondiale. Ma dove sono i lavori più pagati al mondo?

Lavori più pagati al mondo: dove sono?

Soprattutto negli Stati uniti è facile trovare stipendi molto alti, ma non solo. Molte professioni sono ben pagate anche in Canada, in tanti paesi dell’Europa del nord, come ad esempio in Lussemburgo dove possono essere addirittura più alti di quelli americani. Ma anche in alcuni paesi dell’Asia, come Corea del sud e Giappone, si possono trovare retribuzioni niente affatto male.

Considerando che lo stipendio medio in Italia è di poco più di mille euro al mese, non ci dovrebbe stupire che siano molti i giovani e meno giovani, che cercano di trasferirsi all’estero per tentare la fortuna. Né ci dovrebbe sorprendere che vengano scelte proprio quelle destinazioni dove i lavori sono più pagati.