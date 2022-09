Ottobre sarà un mese ricco di cambiamenti per le date dei pagamenti delle pensioni. Ma le novità riguarderanno anche gli importi, leggiamo nel dettaglio.

Molti pensionati si stanno chiedendo quando avverranno i pagamenti delle pensioni di ottobre, ma soprattutto a quanto ammonterà l’importo della stessa, i dettagli nell’articolo.

Cambiano le date di erogazione delle pensioni da ottobre, lista completa

Cambieranno le date degli assegni pensionistici in base alle modalità di erogazione, cioè il ritiro in contanti o l’accredito su conto corrente. In particolar modo è stato predisposto un calendario di pagamenti differente per i pensionati che hanno deciso per il ritiro in contanti della pensione, presso gli Uffici Postali.

Dopo la fine dello stato di emergenza Covid-19, le pensioni non vengono più pagate in anticipo. Per alcuni contribuenti però l’erogazione avviene in maniera scaglionata in più giorni, in base all’ordine alfabetico del cognome posseduto. Le modalità di versamento rimarranno invece invariate per chi riceve la pensione tramite accredito diretto su conto postale o bancario. Nonostante questo, dal prossimo ottobre le date cambieranno.

Infine su alcuni pagamenti del prossimo mese ci saranno anche degli aumenti, grazie all’anticipo della rivalutazione. Scopriamo quali sono i cambiamenti più importanti relativi alle date dei pagamenti e alle modalità per controllare gli importi.

Quando arriveranno i pagamenti nel mese di ottobre? scopriamo le date

Le nuove regole per i pagamenti degli assegni in vigore dal prossimo ottobre, riguardano innanzitutto il metodo di erogazione. C’è differenza tra l’accredito su conto corrente bancario o postale e il ritiro dei contanti presso gli sportelli degli Uffici Postali.

Per l’accredito su conto corrente, la data del versamento rimane quella del 1° ottobre. Tuttavia, possono esserci delle differenze tra conto corrente bancario o postale. Per le banche i pagamenti si effettuano nei giorni compresi tra il lunedì ed il venerdì, mentre per gli Uffici Postali si calcola anche il sabato. In entrambi i casi non si considerano i giorni festivi.

Ad ottobre 2022, gli accrediti delle pensioni su conto corrente avverranno:

sabato 1° ottobre , per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution . I prelievi possono essere effettuati direttamente dai vari bancomat presenti su tutto il territorio nazionale.

, per i titolari di un . I prelievi possono essere effettuati direttamente dai vari bancomat presenti su tutto il territorio nazionale. lunedì 3 ottobre, per i pensionati che hanno scelto i pagamenti delle pensioni tramite accredito sul conto corrente bancario.

Tutte le date per il ritiro di contanti e gli aumenti degli importi

I contribuenti che hanno optato per il ritiro della pensione in contanti presso gli Uffici Postali dovranno rispettare un preciso calendario. Le date sono le seguenti: sabato 1° ottobre , i pagamenti riguarderanno i pensionati il cui cognome inizia con le lettere A e B

, i pagamenti riguarderanno i pensionati il cui cognome inizia con le lunedì 3 ottobre , sarà la volta dei cognomi con la C e la D

, sarà la volta dei cognomi con la martedì 4 ottobre , i cognomi con le iniziali da E a K

, i cognomi con le iniziali da mercoledì 5 ottobre , la pensione sarà pagata a chi ha il cognome con iniziali da L a O

, la pensione sarà pagata a chi ha il cognome con iniziali da giovedì 6 ottobre , sarà il turno dei cognomi da P a R

, sarà il turno dei cognomi da venerdì 7 ottobre, cognomi con iniziali da S a Z Le novità non riguardano solo le date e le modalità dei pagamenti, ma anche gli importi. Da ottobre ci sarà un incremento degli assegni pensionistici del 2%, derivante dalla rivalutazione prevista dal Decreto Aiuti- bis per contrastare l’aumento dell’inflazione. Non tutti i pensionati però riceveranno le pensioni maggiorate, ma solo quelli che possiedono un reddito annuo minore di 35 mila euro.