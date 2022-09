Il carovita fa davvero paura! Ecco qualche consiglio per risparmiare su spesa e bollette

Per chi proprio non riesce a contenere il carovita, ecco alcuni utili consigli per risparmiare sulla spesa e sulle bollette di luce e gas.

Gli aumenti dei prezzi fanno davvero paura! E molte famiglie italiane hanno sempre maggiori difficoltà ad “arrivare a fine mese”. Tuttavia, esistono alcuni piccoli accorgimenti da seguire, per risparmiare qualche soldino sia sulla spesa che sulle bollette di luce e gas. Ecco da dove cominciare per risparmiare su spesa e bollette.

Come risparmiare su spesa e bollette? Ecco alcuni utili consigli

I prezzi di alimentari ed energia sono proprio arrivati alle stelle. Secondo un’indagine di Federconsumatori, a fine anno ogni famiglia composta da 4 persone avrà speso oltre 500 euro in più solo sui generi alimentari e il conto sale ad oltre 2 mila euro se si include tutto il resto. Pertanto, molti italiani sono alla ricerca di suggerimenti per correre ai ripari.

Come risparmiare sulla spesa alimentare

La spesa alimentare è, senza dubbio, una delle voci principali in un budget familiare. Per cui, potrebbe essere utile adottare qualche piccola ma efficace contromisura al caro spesa. Innanzitutto, è consigliato preferire sempre l’acquisto di prodotti in offerta e puntare sui punti vendita dove si risparmia, a partire ad esempio dai discount. Un’altra buona abitudine potrebbe essere andare al supermercato con la lista della spesa. Può sembrare una banalità, eppure, può essere davvero utile per abituarsi a pensare che va acquistato solo il necessario ed evitare sprechi.

Come risparmiare sulle bollette di luce e gas

Iniziamo dicendo che, per le famiglie che hanno un Isee inferiore ai 12 mila euro, è previsto un bonus sociale. Si tratta di una misura di sostegno economico che consente di risparmiare un bel gruzzoletto sulle bollette di luce e gas.

Ad ogni modo, per risparmiare sulle bollette potrebbe essere utile anche provare a ridurre i consumi. Una prima opzione per risparmiare sull’energia elettrica potrebbe essere, ad esempio, spegnere tutti gli elettrodomestici non usati, evitando di lasciarli in stad – by. Anche spegnere le lampadine non necessarie ed utilizzare elettrodomestici come lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico, potrebbe avere un impatto favorevole sulla bolletta elettrica.

Ci sono, poi, anche degli accorgimenti da seguire per risparmiare sui consumi del gas. Ad esempio, mantenere una temperatura costante tra i 18 ed i 20 gradi. Inoltre, potrebbe essere utile ad evitare sprechi, l’utilizzo di valvole termostatiche ovvero quei dispositivi che aiutano a gestire i consumi del riscaldamento e quindi risparmiare sulla bolletta del gas.

Per alleggerire le bollette di luce e gas, potrebbe essere utile anche confrontare le diverse tariffe sul mercato ed, eventualmente, cambiare operatore e scegliere l’offerta del mercato libero più adatta alle proprie esigenze familiari.