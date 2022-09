Oroscopo: amore e soldi per 3 segni zodiacali, e stasera ci sono i 275 milioni del Superenalotto

Vacanza finite? Non preoccupatevi, con settembre tanti soldi, fortuna e nuove opportunità di lavoro per questi 3 segni zodiacali. Scopriamo quali.

Le vacanze estive sono ormai finite. Molti sono già tornati al lavoro. Per distrarsi dalla noia della solita routine si spera sempre ad un po’ di fortuna per iniziare al meglio dopo l’estate. Secondo l’Oroscopo, per alcuni sarà davvero un periodo molto fortunato. Si può dire che settembre per molti non sia un mese favorevole. Ma per alcuni la situazione sta cambiando.

Si può dire che settembre per molti non sia un mese favorevole. Dopo le vacanze estive ci si ritrova davanti mille impegni rimandati, tasse da pagare, scuola e rientro a lavoro.

I pensieri si infittiscono accendendo la televisione, tra malattie, guerra, crisi di governo e prezzi in aumento. Si passa il tempo a pensare a chi dovrà pagare per questa situazione. Resta davvero poco tempo per sognare. Con settembre siamo costretti a mettere da parte la leggerezza e cercare di capire come sopravvivere con l’inflazione che aumenta e l’impoverimento generalizzato. L’unica cosa da fare, è sperare in un miracolo che sconvolga la routine quotidiana.

Fortuna, soldi e lavoro: Settembre fortunato per questi 3 segni

Secondo gli esperti, la luna crescente, porterà nei prossimi giorni tanta fortuna per 3 dei 12 segni zodiacali. Molti, infatti, credono nelle teorie che associano le fasi del satellite con gli equilibri della nostra vita, ma quali sono questi 3 segni fortunati?

Bilancia: secondo l’oroscopo, dopo un periodo buio legato a questa estate, è giunto il momento di lasciare da parte indecisioni e insicurezze per assorbire tutte le energie positive della Luna . Serve entusiasmo ed ottimismo per cambiare vita, trovare un nuovo lavoro o voler crescere professionalmente.

: stando agli esperti, sarà un periodo molto fortunato soprattutto sul . In questo mese, continueranno a ricevere quelle che li hanno accompagnati per tutta l’estate e chissà, forse i single potranno per mettere la testa a posto. Vergine: anche per loro, secondo l’oroscopo, sarà un periodo molto fortunato in amore. Conquiste inaspettate li attendono. Per questo segno fortunato, inoltre, settembre sarà un ottimo mese per nuove opportunità di guadagno tra vincite inaspettate e lavori lasciati in sospeso da chiudere.