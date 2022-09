Incredibile IMU, ora c’è anche un Bonus: scade tra pochi giorni

Sono pronte le regole e le modalità di presentazione della domanda per il bonus Imu riconosciuto alle imprese del settore del turismo. Di cosa si tratta?

Imu, sono pronte le regole per fruire del nuovo bonus previsto per le imprese del settore del turismo a partire da fine settembre. I dettagli nell’articolo.

Imu e il nuovo bonus di settembre, tutte le regole da rispettare per riceverlo

Con un nuovo provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha deciso la scadenza e il contenuto dell’autodichiarazione da presentare per certificare il possesso dei requisiti richiesti per usufruire del credito d’imposta.

Bonus Imu per le imprese, cos’è, la lista

Si tratta di un credito d’imposta pari al 50 per cento della seconda rata Imu corrisposta nel 2021. Spetta a:

alle imprese turistico ricettive , compresi gli agriturismi

, compresi gli agriturismi alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta

alle imprese del comparto fieristico, congressuale

ai complessi termali

ai parchi tematici.

Con il provvedimento del 16 settembre 2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative per la fruizione del bonus Imu in relazione agli immobili di categoria catastale D\2 presso i quali è gestita l’attività ricettiva.

Per fruire del credito d’imposta i proprietari delle imprese devono essere anche i gestori delle attività esercitate.

Le attività devono aver subito una riduzione di fatturato o corrispettivi pari almeno al 50 per cento nel secondo trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019 e inoltre rispettare limiti e condizioni in materia di aiuti di Stato previsti dal Temporary Framework.

Il nuovo Bonus Imu per le imprese turistiche, le tempistiche

Le richieste per usufruire del bonus per le imprese del turismo potranno essere presentate a partire dal 28 settembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023. Una tempistica adeguata per le esigenze di ogni proprietario di strutture del settore turismo, per permettere in piena tranquillità di poter richiedere il bonus.

Il Bonus Imu per le imprese turistiche, come fare richiesta

Dal 28 settembre sarà possibile presentare l’autodichiarazione in materia di aiuti di Stato. L’invio potrà essere effettuato direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato, entro la scadenza del 28 febbraio del prossimo anno.

Entro 5 giorni dall’invio, l’Agenzia delle Entrate rilascerà una prima ricevuta di presa in carico o di scarto della richiesta. Nel caso di presa in carico, entro 10 giorni dall’invio verrà rilasciata la seconda ricevuta, quella che comunica il riconoscimento o meno del bonus IMU. Un nuovo bonus quindi vige in Italia per aiuti al settore delle imprese turistiche, che sembrano essere in difficoltà da ormai troppo tempo.